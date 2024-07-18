Только 1 из 10 может найти автомобиль-самозванец на картинке: головоломка на внимательность

Головоломки бывают разных форм, от логических головоломок до игры слов. Они разработаны для проверки навыков мышления творческими и нетрадиционными способами.

Нижеследующее задание содержит черный фон, на котором много раз отображается эмодзи автомобиля. Нужно найти эмодзы, немного отличающуюся от других за 15 секунд, сообщает Jagran Josh.

Все, что нужно, это острый глаз и острый ум, чтобы точно определить другой автомобиль. Включите таймеры и начните поиск странного автомобиля.

Головоломка для проверки остроты зрения и сообразительности. Источник: Pinterest

Разделите изображения на части и методически сканируйте каждую область. Обратите внимание на детали.

Читайте также: Найдите три отличия между изображениями всего за 12 секунд: головоломка для внимательных

Цифровые головоломки часто позволяют увеличивать часть изображения. Воспользуйтесь этой функцией, чтобы поближе рассмотреть детали, которые трудно различить с первого взгляда.

Если не смогли расшифровать ответ, посмотрите решение ниже:

Головоломка для проверки остроты зрения и сообразительности. Источник: Pinterest

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!