Только 1 из 10 может найти автомобиль-самозванец на картинке: головоломка на внимательность
Головоломки бывают разных форм, от логических головоломок до игры слов. Они разработаны для проверки навыков мышления творческими и нетрадиционными способами.
Нижеследующее задание содержит черный фон, на котором много раз отображается эмодзи автомобиля. Нужно найти эмодзы, немного отличающуюся от других за 15 секунд, сообщает Jagran Josh.
Все, что нужно, это острый глаз и острый ум, чтобы точно определить другой автомобиль. Включите таймеры и начните поиск странного автомобиля.
Разделите изображения на части и методически сканируйте каждую область. Обратите внимание на детали.
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Цифровые головоломки часто позволяют увеличивать часть изображения. Воспользуйтесь этой функцией, чтобы поближе рассмотреть детали, которые трудно различить с первого взгляда.
Если не смогли расшифровать ответ, посмотрите решение ниже:
Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.
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