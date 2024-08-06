Только 2% пройдут этот тест на IQ с оптической иллюзией: отыщите три пары очков на картинке

Головоломки с рисунками представляют собой мощный инструмент для развития умственных способностей. Регулярное разгадывание этих головоломок может отточить наблюдательность и повысить IQ.

Согласно когнитивным научным исследованиям, участие в визуальных вызовах стимулирует мозг, улучшая способность решать проблемы и внимание к деталям. Об этом сообщает Jagran Josh.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

На картинке спрятаны три пары очков, которые нужно найти. Проверьте свой интеллект.

Читайте также: Только очень внимательные могут заметить кота на картинке: тест IQ с оптической иллюзией

На выполнение задания нужно потратить всего 9 секунд.

Те, кто смогли найти три пары очков, обладают исключительными способностями наблюдательности и остротой разума. Для тех, кто все еще ищет, не беспокойтесь. См. ответ ниже.

Головоломка с оптической иллюзией. Источник: Jagran Josh

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!