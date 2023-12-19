Только для хороших хозяев: Что подарить четырехлапому любимцу на праздники

Британцы любят своих домашних питомцев и считают их полноправными членами семьи. Поэтому неудивительно, что к Рождеству они получают подарки.

Видео дня

По данным опроса, проведенного компанией Petplan, 80% британцев, являющихся владельцами домашних животных, считают, что их питомцы заслуживают рождественских подарков, пишет Express.

Читайте также: Ученые сказали, что произойдет с собаками, если исчезнут люди

Наиболее популярными подарками для собак являются новые игрушки, ужин из индейки, одеяло, джемпер, новые кроватки, хороший ошейник и новые игрушки. Кошки, как правило, получают новые игрушки и цараки.

11% опрошенных считают, что поведение их кошек не идеально, поэтому они попадут в список непослушных Санты и не получат этого Рождества подарки. Среди собак в этот список, по мнению хозяев, попадут всего 8%.

72% британцев считают, что присутствие домашнего животного в Рождественский вечер делает празднование особенным. 23% готовят для своих питомцев особую еду, а 16% будут смотреть с ними рождественские фильмы.

Вот список традиций и рождественских подарков для британских животных, составленных на основе опроса:

Новая игрушка

Немного нового лакомства

Упаковка подарков таким образом, чтобы все члены семьи, в том числе животные, могли их открыть самостоятельно

Совместный просмотр рождественского фильма, обнявшись на диване

Совместный рождественский ужин всей семьей

Новая кровать

Новый ошейник

Особый рождественский ужин для животных

Адвент-календарь

Рождественский джемпер

Новая зимняя куртка для холодных прогулок

Рождественская открытка

Напиток для животных

Совместная поездка в места, куда разрешается брать домашних животных

Вывести их на рождественскую трапезу

Ранее специалисты сказали, как надолго можно оставить кота наедине.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!