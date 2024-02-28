Только два ингредиента: приготовьте самое простое универсальное тесто для вареников и пельменей
Вареники и пельмени – блюдо, которое нравится как детям, так и взрослым. Главное в этом блюде – приготовить тесто, которое не будет перебивать вкус начинки.
Издание edunclub поделилось простым рецептом теста для вареников и пельменей. Его изюминка в том, что для него нужно всего два ингредиента, которые всегда есть под рукой: мука и сыворотка.
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Сыворотка делает тесто более нежным, а замороженные пельмени или вареники после приготовления не теряют своих свойств. Тесто выходит пластичным, приятным в работе и нежным в готовом виде.
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакана
- Сыворотка – стакан
Как приготовить тесто на вареники и пельмени без яиц
Сначала нужно просеять муку через сито. Затем добавить сыворотку. Если тесто не собирается в шар, добавьте немного жидкости.
Замесите тесто. Его нужно активно вымешивать руками до однородности. Затем тесто нужно размять на рабочей поверхности обеими руками.
Готовое тесто должно быть эластичным, однородным, мягким, не прилипать к рукам и напоминать глину.
Затем тесто нужно накрыть полотенцем или положить в полиэтиленовый пакет, чтобы оно "отдохнуло". Раскатать тесто быстро и просто. Надо отрезать примерно третью или четверть теста, скатать колбаску и нарезать на кусочки.
Раскатайте из каждого кусочка кружочки и вложите выбранную вами начинку.
Совет:
Если вы хотите сделать тесто эластичнее, можете добавить столовую ложку масла.
Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто 1/2 чайной ложки соли.
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