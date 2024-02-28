Только два ингредиента: приготовьте самое простое универсальное тесто для вареников и пельменей

Вареники и пельмени – блюдо, которое нравится как детям, так и взрослым. Главное в этом блюде – приготовить тесто, которое не будет перебивать вкус начинки.

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Издание edunclub поделилось простым рецептом теста для вареников и пельменей. Его изюминка в том, что для него нужно всего два ингредиента, которые всегда есть под рукой: мука и сыворотка.

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Сыворотка делает тесто более нежным, а замороженные пельмени или вареники после приготовления не теряют своих свойств. Тесто выходит пластичным, приятным в работе и нежным в готовом виде.

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Сыворотка – стакан

Как приготовить тесто на вареники и пельмени без яиц

Сначала нужно просеять муку через сито. Затем добавить сыворотку. Если тесто не собирается в шар, добавьте немного жидкости.

Замесите тесто. Его нужно активно вымешивать руками до однородности. Затем тесто нужно размять на рабочей поверхности обеими руками.

Готовое тесто должно быть эластичным, однородным, мягким, не прилипать к рукам и напоминать глину.

Затем тесто нужно накрыть полотенцем или положить в полиэтиленовый пакет, чтобы оно "отдохнуло". Раскатать тесто быстро и просто. Надо отрезать примерно третью или четверть теста, скатать колбаску и нарезать на кусочки.

Раскатайте из каждого кусочка кружочки и вложите выбранную вами начинку.

Совет:

Если вы хотите сделать тесто эластичнее, можете добавить столовую ложку масла.

Для более насыщенного вкуса можно добавить в тесто 1/2 чайной ложки соли.

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