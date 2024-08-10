Только гении могут заметить скрытое число на картинке: головоломка с оптической иллюзией

Оптические иллюзии – это хитрые визуальные эффекты, заставляющие видеть вещи не такими, какие они есть на самом деле. Эти иллюзии показывают, как мозг обрабатывает визуальную информацию.

Головоломки с оптической иллюзией являются одним из самых популярных развлечений среди пользователей сети. На изображении среди лакомства скрывается число, сообщает Jagran Josh.

Картинка с оптической иллюзией. Источник: YouTube

Если обратите внимание на детали изображения, вы сможете быстро заметить скрытый номер. Читатели с отличными визуальными навыками быстрее других первыми заметят число.

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Среди сладостей с первого взгляда трудно заметить скрытое число.

Тем, кто не смог найти номер, нужно регулярно практиковать такие задачи, чтобы улучшить свои навыки наблюдения.

Скрытое число 8 образуется размещением двух пончиков рядом:

Картинка с оптической иллюзией. Источник: YouTube

Предлагаем также попытаться найти открытый замок за 11 секунд.

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