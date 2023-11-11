Только навредит: какой косметикой не стоит пользоваться зимой

В холодное время года кожа нуждается в особом уходе. Следует исключить из своего арсенала косметики средства на спиртовой основе и маски.

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Об этом пишет Радиотрек.

Тоник

В холодный период года, когда кожа легко раздражается, целесообразно избегать тоников с высоким содержанием спирта, поскольку они могут высушивать кожу. Такие средства могут ослабить естественный барьер кожи и делать ее более уязвимой к воздействию внешней среды.

Маски

Маски для лица также могут причинить вред коже в холодный период года. В частности, если вы пользуетесь глиняными масками, рекомендуется делать это реже или вообще воздерживаться от этого зимой.

Скраб

Хотя зимой можно использовать скрабы, следует делать это осторожно, поскольку чрезмерное отшелушивание может повредить кожный барьер.

Пудра

Для лиц с сухой кожей использование пудры может еще больше ее высушивать. С другой стороны, если ваша кожа подвержена жирному блеску, следует наносить пудру легкими движениями, чтобы закрепить макияж.

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Глаза

Специалисты рекомендуют использовать для макияжа глаз более стойкие продукты, в частности водостойкие туши. Идеальным вариантом является термотушь, которая легко смывается только теплой водой.

Губы

Зимой особенно важен уход за губами. Рекомендуется воздерживаться от использования блеска, поскольку он может сохранять влагу и плохо смотреться при низких температурах. Целесообразным выбором будут кремовые гигиенические помады.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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