Только не в холодильнике: эксперты назвали 4 способа сохранить бананы свежими длительное время

Бананы – любимый фрукт многих людей, но их быстрая порча может быть разочарованием. Как же сохранить бананы свежими и аппетитными в течение длительного времени?

К счастью, есть несколько простых способов замедлить созревание и сохранить бананы вкусными в течение недели или дольше, пишет издание Purewow.

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1. Не прячьте в холодильник!

Хранение бананов в холодильнике может показаться логичным способом замедлить созревание, но эксперты не рекомендуют это делать. Низкие температуры отрицательно влияют на созревание, делая бананы мягкими и коричневыми.

2. Повесьте бананы или держите их в пучках

Хранение бананов во взвешенном состоянии или связями поможет предотвратить появление коричневых пятен. Это связано с тем, что давление от лежания на других плодах может привести к повреждениям.

3. Защитите стебли

Бананы выделяют этилен – газ, который ускоряет созревание. Чтобы замедлить этот процесс, оберните кончики стеблей бананов пищевой пленкой или фольгой. Это поможет сохранить их свежими подольше.

4. Окуните корни в воду

Этот интересный метод испытанный блогером Дастином Хэдли может значительно продлить срок хранения бананов. Просто окуните корни связки бананов в воду, и они останутся свежими в течение 10-12 дней.

Специалисты советуют хранить бананы вдали от других фруктов. Некоторые фрукты, такие как яблоки и груши, выделяют больше этилена, чем бананы. Хранение их вместе может привести к тому, что бананы созреют слишком быстро.

Если ваши бананы все же перезрели, не выбрасывайте их. Перезрелые бананы можно использовать для приготовления многих блюд, таких как банановый хлеб, блины, смузи и мороженое.

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