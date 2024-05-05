Только портят мясо: названы компоненты, в которых нельзя мариновать шашлык

Удачный маринад является ключом к приготовлению ароматного, сочного и мягкого шашлыка. Однако, некоторые компоненты могут негативно повлиять на вкусовые качества и консистенцию этого блюда.

Несмотря на их популярность в рецептах, существуют определенные продукты, которых лучше избегать. Telegraf не рекомендует добавлять уксус и майонез во время маринования шашлыка.

Читайте также: 5 советов, которые помогут приготовить вкусный и сочный шашлык

Почему не стоит добавлять в маринад уксус

При добавлении этого ингредиента очень трудно определить меру, зато избыток может испортить вкус мяса, сделав его кислым и жестким. Уксус не способен смягчить мясные волокна. Длительное маринование в этом популярном компоненте лишь увеличит жесткость блюда. Для добавления кислинки без риска, лучше использовать сок лимона, который также придаст мясу особый, экзотический аромат.

Почему лучше не использовать в маринаде майонез

Использование майонеза в качестве маринада может казаться удобным, ведь он часто встречается в домашних холодильниках. Однако такой подход не является оптимальным. Майонез не только не улучшит вкус мяса, но и сделает его более жирным. Важно помнить, что майонез - это соус для холодных блюд, таких как салаты и холодные закуски, и он не предназначен для нагрева. Под воздействием высокой температуры качественный домашний майонез может разделиться на масло и желток. Хотя с магазинным подобного не произойдет, он все равно не придаст мясу желаемого вкуса.

Напомним, ранее UAportal рассказывал, в какой посуде категорически запрещается мариновать шашлык.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!