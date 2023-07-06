Топ-5 лучших фильмов о школе и подростках: проникновенные душевные сюжеты и романтические истории
Проникновенные душевные сюжеты, романтические истории и школьная жизнь – вот что ждет вас сегодня. UAportal подготовил топ пять лучших фильмов о школе и подростках.
"С любовью, Саймон"
Рейтинг IMDB: 7.6/10
Жанр: Школа/Романтика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 50м
Год: 2018
Продюсер: Грег Берланти
Саймон – ученик средней школы, скрывающий от всех свою гомосексуальность. Сможет ли он сохранить тайну? Парень вынужден выяснить отношения с друзьями и семьей, а также узнать личность своей анонимной влюбленности в интернете.
"Всем парням: С любовью"
Рейтинг IMDB: 7.1/10
Жанр: Школа/Романтика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 39м
Год: 2018
Продюсер: Сьюзен Джонсон
Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Лары Джин, чьи тайные любовные письма случайно рассылаются всем любимым. Каковы последствия этого поступка? Что дальше ждет девушку?
"Образование"
Рейтинг IMDB: 7.2/10
Жанр: Школа/Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 42м
Год: 2019
Продюсер: Оливия Уайлд
Это комедия о двух старшеклассниках, которые, накануне выпускного вечера, решили оторваться по полной и повеселиться. В фильме рассказывается история их вечеринок, любовных увлечений и меняющихся дружеских отношений.
"Почти семнадцать"
Рейтинг IMDB: 7.3/10
Жанр: Школа/Комедия
Страна: США
Продолжительность: 1ч 44м
Год: 2016
Продюсер: Келли Фремон Крейг
В центре внимания – ученица, по имени Надин, которая пытается справиться с потерей отца и сложностями школьной жизни. В фильме исследуются отношения девушки с семьей и друзьями, а также ее роман с одноклассником.
"Химические сердца"
Рейтинг IMDB: 6.4/10
Жанр: Школа/Романтика
Страна: США
Продолжительность: 1ч 33м
Год: 2020
Продюсер: Ричард Танне
Это романтическая драма о старшекласснике, по имени Генри, влюбляющемся в новую загадочную ученицу Грейс. Фильм раскрывает их отношения в то время, когда они разрешают свои личные проблемы и пытаются разобраться в чувствах друг к другу.
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