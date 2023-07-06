Топ-5 лучших фильмов о школе и подростках: проникновенные душевные сюжеты и романтические истории

Проникновенные душевные сюжеты, романтические истории и школьная жизнь – вот что ждет вас сегодня. UAportal подготовил топ пять лучших фильмов о школе и подростках.

"С любовью, Саймон"

Рейтинг IMDB: 7.6/10

Жанр: Школа/Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 50м

Год: 2018

Продюсер: Грег Берланти

Саймон – ученик средней школы, скрывающий от всех свою гомосексуальность. Сможет ли он сохранить тайну? Парень вынужден выяснить отношения с друзьями и семьей, а также узнать личность своей анонимной влюбленности в интернете.

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"Всем парням: С любовью"

Рейтинг IMDB: 7.1/10

Жанр: Школа/Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 39м

Год: 2018

Продюсер: Сьюзен Джонсон

Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Лары Джин, чьи тайные любовные письма случайно рассылаются всем любимым. Каковы последствия этого поступка? Что дальше ждет девушку?

"Образование"

Рейтинг IMDB: 7.2/10

Жанр: Школа/Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 42м

Год: 2019

Продюсер: Оливия Уайлд

Это комедия о двух старшеклассниках, которые, накануне выпускного вечера, решили оторваться по полной и повеселиться. В фильме рассказывается история их вечеринок, любовных увлечений и меняющихся дружеских отношений.

"Почти семнадцать"

Рейтинг IMDB: 7.3/10

Жанр: Школа/Комедия

Страна: США

Продолжительность: 1ч 44м

Год: 2016

Продюсер: Келли Фремон Крейг

В центре внимания – ученица, по имени Надин, которая пытается справиться с потерей отца и сложностями школьной жизни. В фильме исследуются отношения девушки с семьей и друзьями, а также ее роман с одноклассником.

"Химические сердца"

Рейтинг IMDB: 6.4/10

Жанр: Школа/Романтика

Страна: США

Продолжительность: 1ч 33м

Год: 2020

Продюсер: Ричард Танне

Это романтическая драма о старшекласснике, по имени Генри, влюбляющемся в новую загадочную ученицу Грейс. Фильм раскрывает их отношения в то время, когда они разрешают свои личные проблемы и пытаются разобраться в чувствах друг к другу.

Ранее, UaPortal порекомендовал лучшие комедии середины 2000-х годов.

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