Топ 6 компактных и надежных дешевых автомобилей для всей семьи

Во времена экономической нестабильности практичность, доступность и компактность становятся ключевыми характеристиками при выборе автомобиля.

AutoOboz подготовил подборку надежных хэтчбеков, которые можно приобрести в Украине как в новом, так и в подержанном состоянии. Сделав правильный выбор, вы можете приобрести надежный, практичный и доступный хэтчбек, который прослужит вам долгие годы.

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1. Hyundai i30

Этот надежный хэтчбек C-класса может похвастаться стильным дизайном и практичным салоном, что делает его идеальным выбором для семей.

Цена: от 450 000 грн (новый), от 378 000 грн (б/у 2018).

2. Audi A3

Легендарная надежность Audi делает хэтчбек A3 отличным выбором, хотя новые модели в Украине недоступны.

Цена: от 308 000 грн (б/у третьего поколения).

3. Мазда 2

Эта компактная модель зарекомендовала себя надежной городской машиной во многих странах.

Цена: от 297 000 грн (б/у четвертого поколения).

4. Mercedes A-class

Премиальный хэтчбек A-class становится доступнее на вторичном рынке.

Цена: от 370 000 грн (б/у предыдущего поколения).

5. Opel Karl

Простой и надежный Opel Karl, возможно, не очень известен в Украине, но предлагает отличное качество по доступной цене.

Цена: от 230 000 грн (б/у с пробегом 20 000 км).

6. Volkswagen Golf

Легендарная надежность Golf совмещается с доступной ценой.

Цена: от 590 000 грн (новый 8-е поколение), от 180 000 грн (б/у 6-го поколения).

Помимо вышеперечисленных моделей, на рынке представлено множество других надежных хэтчбеков.

При выборе автомобиля важно учесть не только его цену, но и следующие факторы:

Надежность: Исследуйте отзывы о модели, узнайте типичные поломки.

Исследуйте отзывы о модели, узнайте типичные поломки. Практичность: Сколько места вам нужно в салоне и в багажнике?

Сколько места вам нужно в салоне и в багажнике? Расход топлива: Чем меньше топлива потребляет автомобиль, тем дешевле его эксплуатировать.

Чем меньше топлива потребляет автомобиль, тем дешевле его эксплуатировать. Безопасность: Ознакомьтесь с результатами краш-тестов модели.

Ознакомьтесь с результатами краш-тестов модели. Стоимость обслуживания: Узнайте сколько стоит замена расходных материалов, запчастей и ремонт автомобиля.

Сообщается, что в марте текущего года в Украине было зарегистрировано покупку примерно 6,5 тысячи новых автомобилей. Это на 9,4% превышает показатели февраля и на 28,8% выше результатов марта 2023 года. Лидером рейтинга продаж среди новых автомобилей снова стал кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 920 единиц, в исполнении для общего рынка.

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