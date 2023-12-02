Топ-6 методов, которые помогут отучить кота есть комнатные растения
Многие любители кошек, которые раньше наслаждались комнатными растениями, сталкиваются с вызовом сосуществования этих растений со своими домашними животными. Кошки, которые часто проявляют интерес к зеленым "соседам" и могут не только выбрасывать вазоны или вытаскивать растения из подоконников, но и жевать цветы, нанося им непоправимый вред. Некоторые комнатные цветы также могут быть вредны для здоровья и даже жизни пушистых друзей. С этой проблемой можно справиться, следуя специальным советам.
Об этом пишет Фокус.
Причины, почему кошки едят комнатные цветы:
- Недостаток витаминов Кошки могут испытывать недостаток витаминов, пытаясь компенсировать их комнатными растениями.
- Стимулирование желудочно-кишечного тракта Поедание тяжелой пищи может вызвать тяжесть в желудке, и некоторые растения стимулируют рвотный рефлекс, что облегчает дискомфорт.
- Шерсть в желудке Кошки могут жевать растения, чтобы вывести шерсть.
- Игра: Яркие цветы привлекают внимание кошек, особенно котят, которые могут случайно откусить часть растения играя лапкой.
- Охотничий инстинкт: Кошки могут считать цветок дичью, удовлетворяя свой охотничий инстинкт.
- Глисты: Ища способы вывести гельминтов, кошки могут выбирать растения для стимуляции рвоты.
- Стресс и патологии ЦНС: Различные стрессовые ситуации могут приводить к жеванию растений, успокаивающему животное.
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Рекомендации:
- Удалите ядовитые растения: В доме не должно быть комнатных цветов, которые могут быть опасными для кошек.
- Купите специальную траву: Обеспечьте кошке доступ к специальным травам, которые можно приобрести в зоомагазинах.
- Натуральные репелленты: Используйте натуральные репелленты, такие как перец чили, кофейная гуща, перец, цитрусовая эссенция или уксус, чтобы отпугивать кошку от растений.
- Фольга, пищевая пленка и скотч: Защитите растения, обволакивая их фольгой, пищевой пленкой или скотчем.
- Разместите растения выше: Переместите растения в недосягаемое место для кошек или подвесьте их высоко.
- Достаточное количество витаминов и воды: Обеспечьте кошке достаточный доступ к воде и витаминам для удовлетворения ее потребностей.
Напомним, мы уже писали, почему коты любят ложиться на ноги хозяев.
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