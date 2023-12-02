Топ-6 методов, которые помогут отучить кота есть комнатные растения

Многие любители кошек, которые раньше наслаждались комнатными растениями, сталкиваются с вызовом сосуществования этих растений со своими домашними животными. Кошки, которые часто проявляют интерес к зеленым "соседам" и могут не только выбрасывать вазоны или вытаскивать растения из подоконников, но и жевать цветы, нанося им непоправимый вред. Некоторые комнатные цветы также могут быть вредны для здоровья и даже жизни пушистых друзей. С этой проблемой можно справиться, следуя специальным советам.

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Об этом пишет Фокус.

Причины, почему кошки едят комнатные цветы:

Недостаток витаминов Кошки могут испытывать недостаток витаминов, пытаясь компенсировать их комнатными растениями. Стимулирование желудочно-кишечного тракта Поедание тяжелой пищи может вызвать тяжесть в желудке, и некоторые растения стимулируют рвотный рефлекс, что облегчает дискомфорт. Шерсть в желудке Кошки могут жевать растения, чтобы вывести шерсть. Игра: Яркие цветы привлекают внимание кошек, особенно котят, которые могут случайно откусить часть растения играя лапкой. Охотничий инстинкт: Кошки могут считать цветок дичью, удовлетворяя свой охотничий инстинкт. Глисты: Ища способы вывести гельминтов, кошки могут выбирать растения для стимуляции рвоты. Стресс и патологии ЦНС: Различные стрессовые ситуации могут приводить к жеванию растений, успокаивающему животное.

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Рекомендации:

Удалите ядовитые растения: В доме не должно быть комнатных цветов, которые могут быть опасными для кошек. Купите специальную траву: Обеспечьте кошке доступ к специальным травам, которые можно приобрести в зоомагазинах. Натуральные репелленты: Используйте натуральные репелленты, такие как перец чили, кофейная гуща, перец, цитрусовая эссенция или уксус, чтобы отпугивать кошку от растений. Фольга, пищевая пленка и скотч: Защитите растения, обволакивая их фольгой, пищевой пленкой или скотчем. Разместите растения выше: Переместите растения в недосягаемое место для кошек или подвесьте их высоко. Достаточное количество витаминов и воды: Обеспечьте кошке достаточный доступ к воде и витаминам для удовлетворения ее потребностей.

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