Топ 7 фраз, которые сделают вас успешными людьми: советы психолога

Уверенность в себе – это не только о том, как вы себя держите, но и о том, как вы говорите. Некоторые фразы могут свидетельствовать о том, что человек не сомневается в своих силах.

Помните, что уверенность в себе – это не врожденное, а обретенное. Вы можете развить ее в себе, упражняясь использовать эти фразы и другие аспекты поведения, характерные для уверенных в себе людей. Об этом пишет УНИАН.

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1. "Я положительно отношусь к этому."

Верящие в себя люди готовы принимать вызовы и видеть возможности там, где другие видят только проблемы. Эта фраза демонстрирует открытость нового и оптимистичный взгляд на жизнь.

2. "Я прошу прощения."

Прощение – это не признак слабости, а свидетельство зрелости и уважения к другим. Уверенные в себе люди готовы признавать свои ошибки и отвечать за них.

3. "Ты супер!"

Искренние комплименты – это еще один способ продемонстрировать уверенность в себе. Люди, верящие в свои силы, не боятся хвалить других, тем самым поднимая их самооценку.

4. "Выслушай меня."

Уверенность в себе проявляется и в том, как человек говорит. Она не боится выражать свое мнение и отстаивать свою точку зрения.

5. "Нет."

Умение отказывать – это важный навык, помогающий устанавливать здоровые границы и защищать свои интересы. Уверенные в себе люди не боятся говорить "нет", когда это необходимо.

Кроме этих фраз, уверенность в себе также подтверждают:

Умение принимать комплименты и говорить за них "спасибо".

Открытая невербальная речь: прямой взгляд, расслабленная поза, искренняя улыбка.

прямой взгляд, расслабленная поза, искренняя улыбка. Способность выражать свои мысли и чувства четко и лаконично.

Готовность идти на риск и выходить из зоны комфорта.

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