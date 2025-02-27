Топ марта - 2025: сериалы, которые вы обязаны посмотреть

Этот месяц обещает быть настоящим подарком для любителей качественных сериалов. Зрителей ждут увлекательные премьеры в жанрах от криминального триллера до супергеройской драмы, так что каждый найдет что-то по своему вкусу.

РБК-Украина собрал ряд самых ожидаемых сериалов марта, имеющих все шансы стать хитами.

"Девять тел в мексиканском морге"

Премьера: 2 марта

Где смотреть: MGM+

Группа незнакомцев оказывается в глухих джунглях Мексики после авиакатастрофы. Сначала им везет – все выживают. Но когда один за другим они начинают загадочно погибать, становится очевидным: среди них скрывается убийца. Теперь тем, кто еще жив, нужно разгадать тайну, чтобы спастись.

Сорвиголова: Рожденный заново

"Премьера: 4

Где смотреть: Disney+

Мэтт Мердок, слепой адвокат, живет спокойной жизнью, оставив героическое прошлое позади. Тем временем его заклятый враг, Уилсон Фиск, становится мэром города. Оба стараются не возвращаться в прошлое, пока на горизонте не появляется новая угроза. Серийный убийца Мьюз преследует Фиска, оставляя за собой кровавый след. Древние враги вынуждены стать союзниками, чтобы противостоять опасности.

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"Юность"

Премьера: 13 марта

Где смотреть: Netflix

Четырехсерийный драматический триллер о муже, чей сын оказывается в центре громкого скандала. Его обвиняют в убийстве одноклассницы, полиция проводит допросы, а общество превращает парня в изгнанника. Родители вынуждены узнать, насколько жестокими могут быть дети и искать правду в темном лабиринте человеческих отношений.

"Дели Боуз"

Премьера: 6 марта

Где смотреть: Hulu

После загадочного убийства влиятельного отца два брата – Радж и Мир – оказываются в самом центре криминальных интриг. Им придется не только раскрыть правду о смерти отца, но и отстоять свое место в преступном мире пакистано-американской мафии. Когда они получают последнее видеообращение от отца, становится понятно: их ждет опасный путь, где доверие – редкий товар, а правда скрывает больше тайн, чем кажется.

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