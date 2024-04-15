ТОП найкорисніших круп

Коричневый и дикий рис богат калием и поэтому очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Благоприятно действует на желудочно-кишечный тракт.

Гречка – в ней содержится медь, а также – флавоноиды, способствующие укреплению сосудов. Обычно ее назначают больным после операции.

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Плющена або цільна вівсянка - головна цінність такої каші - бета-глюкан. Це підвид клітковини, який підтримує тривале відчуття насичення. Заправляйте оливковою олією, а не вершковим маслом.

Перлова крупа - у ній багато клітковини. Вона міститься не тільки в зовнішній частині ядра, як у більшості інших круп, а у всьому зерні. Перевагою перловки є мала калорійність, близько 10% денної норми вітаміну В3 і близько 30% денної норми селену. А ще калій і фосфор. Особливо корисна ця каша людям, що страждають від діабету.

Кіноа - ця псевдо зернова (насправді вона належить до листових овочів) має високий вміст білка, багата на магній, калій, мідь і цинк. У ній містяться вітаміни групи B, серед яких піридоксин, тіамін, рибофлавін, фолієва кислота, пантотенова кислота, ніацин.