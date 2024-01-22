Торт, который напомнит детство: рецепт 'Зебры' из простых продуктов

Друзья, всем привет. РЕЦЕПТ ТОРТА "ЗЕБРА"

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Какие воспоминания вызывает этот торт? Напишите мне в комментариях.

Поделюсь с вами своими. Этот десерт я впервые увидела в детстве, когда мне было лет 10, на дне рождения своей подружки. Ее мама приготовила его именно в таком виде, как мы с вами будем готовить сегодня.

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І це прям були яскраві спогади дитинства.Хоча дивно, але ж там не було жодної кремової начинки… У багатьох він асоціюється із пирогом, а я його сприймаю виключно як святковий торт, який дарує мені так багато дитячих, теплих емоцій.

То ж сьогодні готуємо із простих продуктів, дуже смачний та красивий десерт!

Торт "Зебра"

Бісквіт:

100 г жовтка (5 шт.)

50 г цукру (до жовтка) (2 ст. л. без гірки)

150 г білка (5 шт.)

100 г цукру (до білка) (4 ст. л. без гірки)

80 мл молока (5,5 ст. л.)

100 г вершкового масла "Молокія" (жирністю 62%)

120 г борошна (4 ст. л. з гіркою)

20 г кукурудзяного крохмалю (1 ст. л. без гірки)

20 г какао-порошку (2 ст. л. без гірки)

10 г борошна (додатково) (1 ч. л. з гіркою)

Шоколадна глазур:

200 г молочного або чорного шоколаду

20 мл рафінованої рослинної олії (4 ч. л.)

Для декору:

30 г чорного шоколаду

5 мл рафінованої рослинної олії (1 ч. л.)

Приготуємо бісквіт:

Підготуємо форму. Я використовую круглу роз'ємну форму діаметром - 22 см. На дно застилаємо пергамент та бортики форми змащуємо м'яким вершковим маслом.

Змішуємо жовток з цукром. Розтираємо вінчиком, маса має посвітлішати.

Додаємо молоко та перемішуємо.

Додаємо борошно та кукурудзяний крохмаль за допомогою сита. Потім ретельно перемішуємо, щоб не було комочків.

Ділимо тісто на дві рівні частини, по 150 г.

До однієї частини додаємо борошно, до іншої - какао-порошок та перемішуємо.

Розтоплюємо вершкове масло та ділимо його на дві частини. Одну додаємо до шоколадного тіста, іншу - до білого. Перемішуємо до однорідної консистенції.

Відставляємо тісто в бік та робимо меренгу.

Збиваємо білок до утворення пишної піни.

Додаємо цукор та продовжуємо збивати до м'яких піків.

Ділимо білок на дві рівні частини та додаємо до тіста. Делікатно перемішуємо.

Почергово заливаємо тісто у форму.

Відправляємо випікатися бісквіт у розігріту духовку до 170 градусів на 35-40 хвилин.

Дістаємо бісквіт та лишаємо його при кімнатній температурі, щоб він повністю охолонув.

Приготуємо шоколадну глазур та декор:

Змішуємо шоколад та олію і розтоплюємо.

Стелимо на поверхню харчову плівку, ставимо перевернуту миску і кладемо на неї бісквіт.

Глазуруємо торт. Спочатку молочним шоколадом, а потім чорним.

Після додавання чорного шоколаду, обов'язково порухайте деко.

Перекладаємо торт на презентаційну тарілку та лишаємо його на 15 хвилин в холодильнику, щоб глазур стабілізувалась.

Готово. Усім смачного

Готуйте та насолоджуйтесь.

Джерело.