Традиционно подается на Святвечір: Как приготовить сытный полесский борщ

Постный борщ – это традиционное блюдо украинской кухни, которое готовят на сочельник. Этот рецепт постного борща из свеклы и квашеной капусты происходит из Полесья.

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Раньше мясо можно было увидеть только на праздничном столе, а большинство блюд украинцев были вегетарианскими. До сегодняшнего дня сохранился давний рецепт постного борща, который готовили в полесских селах. Об этом пишет сайт eco-buffet.

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Ингредиенты:

1 свекла среднего размера

1 репчатый лук

3-4 картофелины

половина сладкого перца

половина моркови

2 столовые ложки томатной пасты

200 г квашеной капусты с рассолом

1-2 столовые ложки меда

1 столовая ложка подсолнечного масла

соль и перец по вкусу

Приготовление:

Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам и залейте водой. Варите 40 минут до готовности. Добавьте в отвар половину луковицы и продолжайте варить. Очищенные 3-4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон. Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону. Для зажарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3-5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2-3 минуты. Достаньте из бульона свеклу, дайте ему немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Поверните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку. Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 г квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и отведайте. Докажите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты до вашего вкуса. Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоял. Подавайте горячим.

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