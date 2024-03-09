Тренд весны-2024: стрижка 'гриб', подходящая к любому типу лица

Стрижка "гриб" остается актуальной и в наши дни, хотя ее пик популярности пришелся на 2000-е годы. Современные стилисты рекомендуют эту прическу женщинам с волосами средней длины.

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Эта универсальная стрижка включает в себя различные вариации, такие как пикси, боб и каре, и подходит для любого типа структуры волос и формы лица.

Рассмотрим несколько вариантов "грибной" стрижки, которые способны придать объем тонким волосам и визуально омолодить образ. Об этом пишет style.today.

Классический вариант

Идеальный выбор для тех, кто готов к радикальному изменению имиджа. Округлая нижняя линия прически обеспечивает длительное сохранение формы и придает пышность волосам. Это оптимальный вариант для девушек с тонкими волосами, поскольку стрижка незаметно отрастает и не требует особой укладки.

Шапочка

Плавный переход от челки к вискам и затылочной зоне придает прическе сходство с шапочкой. Идеально подходит для прямых и ослабленных волос, которым нужно добавить густоты. Такая форма подчеркивает скулы, акцентирует внимание на изящной шее и придает образу изысканности.

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Угловой вариант

Этот стиль напоминает укороченное каре с челкой благодаря четким прямым линиям, затылочной зоне и боковым срезам. Такая стрижка позволяет сделать образ более свежим и омоложенным.

Элегантная халатность

Современная интерпретация пикси с одним отличием – закругленными кончиками волос, придающими объему даже тонким и ослабленным волосам. Для укладки достаточно нанести на корни немного пены и взбить руками без применения фена.

Напомним, мы уже писали, какие стрижки подходят для коротких волос.

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