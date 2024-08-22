Трендовые стрижки для женщин 45+, которые 'стирают' морщины с лица

Подбор удачной прически может не только подчеркнуть вашу естественную красоту, но и визуально омолодить на 10-15 лет.

Стилисты советуют женщинам после 45 лет обратить внимание на прически, которые естественным путем подтягивают лицо и убирают морщины. Об этом пишет ТСН.

Боб-каре

Эта стрижка станет отличным выбором для женщин 40+, которые хотят выглядеть моложе и добавить шарма своему образу. Она известна своей универсальностью, поскольку подходит к любой форме лица. Эксперты по стилю советуют эту прическу особенно тем, кто имеет квадратное или круглое лицо, ведь она сглаживает черты и уменьшает лишний объем в области щек.

Читайте также: Омолаживают и подчеркивают красоту: трендовые стрижки для женщин 50+

Каскад

Эта стрижка является одной из самых популярных вариантов для омоложения и идеально подойдет каждой женщине. Ее многослойность создает впечатление невесомости и игривости, благодаря чему женщина выглядит значительно моложе. Эта модель идеальна для тех, кто имеет тонкие и не очень крепкие волосы, поскольку она добавляет пышности и объема прическе.

Текстурированное каре

Эта версия стрижки каре входит в перечень омолаживающих причесок благодаря своей универсальности и стилю. Она решает несколько задач одновременно: омолаживает, делает волосы пышнее, легко отрастает и длительное время сохраняет форму. Стрижка добавляет динамики волосам при движении, что делает общий вид более легким и игривым.

Градуированная стрижка

В этой прическе волосы стригутся на разные длины, создавая эффект пышности у корней и легкости на концах. Градуированные стрижки создают дополнительный объем и визуальную густоту, что делает их идеальным выбором для тонких волос. Они подходят для любой длины волос, добавляя визуальной густоты и объема.

Напомним, ранее мы писали о 5 модных женских прическах, которые обязательно стоит попробовать этой осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!