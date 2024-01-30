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Три десерта из манной крупы: Как приготовить нежный и полезный завтрак

Игорь Романько

Как сделать десерты на завтрак из манки

Кто из нас не пробовал манную кашу в детстве? Многим она казалась пресной и скучной. Но не торопитесь с выводами. Попробуйте эти рецепты, и вы будете приятно удивлены.

Из манной крупы можно приготовить невероятно вкусные и оригинальные десерты, которые удивят вас и ваших близких. Рецептами поделился "Таблоид Волыни".

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1. "Веселая новость" – апельсиновые корзинки с манной кашей:

  • Ингредиенты:
    • 150 г манной каши
    • 2 апельсина
    • 2 ст. ложки апельсинового сока
    • 2 ст. ложки шоколадной стружки
    • (по желанию) апельсиновый ликер
  • Приготовление:
    1. Разрежьте апельсины пополам, извлеките мякоть, чтобы получились "корзинки".
    1. Мякоть нарежьте кусочками.
    2. Наполните "корзинки" манной кашей, сверху выложите кусочки апельсина и посыпьте шоколадной стружкой.
    3. (по желанию) сбрызните кашу апельсиновым ликером.

2. Банановый кораблик с манным соусом:

  • Ингредиенты:
    • 2 банана
    • 150 г мороженого
    • 1 стакан молока
    • 1 яйцо
    • 3 ст. ложки сахара
    • 1,5 ст. ложки манной крупы
    • Взбитые сливки, ягоды/вишни (для украшения)
  • Приготовление:
    1. Разрежьте бананы пополам вдоль, разложите по краям блюда.
    2. Поместите в центр 3 шарика мороженого.
    3. Приготовьте соус: смешайте яйцо с манкой, добавьте 1/4 стакана молока, перемешайте.
    4. Вскипятите остальное молоко с сахаром, влейте в яично-манную массу, постоянно помешивая.
    5. Доведите до загустения на огне, не кипятите. Остудите.
    6. Полейте соусом мороженое, украсьте сливками, ягодами/вишнями.

3. Манник за 6 минут (в микроволновке):

  • Ингредиенты:
    • 0,5 стакана манной крупы
    • 0,5 стакана кефира
    • 100 г сливочного масла
    • 0,3 стакана сахара
    • 1 яйцо
    • 1 ч. ложка разрыхлителя
    • 0,5 стакана муки
    • Крем: 200 г сметаны, 2 ст. ложки сахара
    • (по желанию) изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды, пряности
  • Приготовление:
    1. Манку залейте кефиром, перемешайте, оставьте на 20 минут.
    2. Растопите масло, добавьте сахар, яйцо, манную массу, муку, разрыхлитель, перемешайте.
    3. Вылейте тесто в стеклянную форму (высота 4-5 см), поставьте в микроволновку на 6 минут.
    4. Переверните готовый манник на тарелку, разрежьте пополам, смажьте кремом из сахара и сметаны.
    5. (По желанию) добавьте к маннику изюм, орехи, мак, фрукты, ягоды, пряности.

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