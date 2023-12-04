Три копеечных способа отбелить пожелтевшие выключатели в доме

С течением времени белоснежные выключатели и розетки в доме теряют свое белье и желтеют. И это становится неприятностью, поскольку они выглядят старыми и изношенными.

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К счастью, существует несколько простых способов восстановить белый цвет пластмассовых изделий. Однако перед использованием любого из этих методов протестируйте его на незаметном участке поверхности, чтобы убедиться, что он не повреждает поверхность. Еще важный момент – электричество должно быть отсоединено от дома, если вы будете использовать одно из нижеприведенных средств.

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Издание Santeplusmag рекомендует попробовать почистить выключатели и розетки зубной пастой.

Просто нанесите небольшое количество зубной пасты на зубную щетку и круговыми движениями протрите пожелтевший участок. Оставьте зубную пасту на несколько минут, затем протрите поверхность влажной тряпкой или салфеткой.

Перекись водорода является еще одним эффективным отбеливающим средством. Смочите чистую ткань в перекиси водорода и нанесите ее на пожелтевшие участки. Оставьте на 30 минут, а затем протрите насухо.

Уксус также является хорошим отбеливающим средством. Смешайте стакан белого уксуса с литром горячей воды. Смочите чистую ткань в растворе и нанесите на пожелтевшие выключатели и розетки, следите, чтобы жидкость не попала внутрь. Оставьте на несколько минут, а затем протрите поверхность влажной тряпкой.

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