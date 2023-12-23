Три лучших новогодних блюд для встречи 2024 года

Вкусные блюда на Новый год – это не просто способ насладиться едой, но и немаловажная часть праздничного мероприятия. Они создают атмосферу праздника, радуют гостей и придают торжество моменту.

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Когда мы видим и чувствуем запах вкусной пищи, у нас сразу же повышается настроение и ощущение праздника. Поэтому UAportal вместе с Country Living рассказывает о трех блюдах, которые обязательно должны быть на новогоднем столе.

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Грибы, фаршированные колбасой

Это классическое праздничное блюдо должно занять первоочередное место на новогоднем столе. Готовить ее очень просто: вареной колбасой с панировкой и приправами нужно наполнить шляпки грибов без ножки и запечь.

Ингредиенты:

2 ст.л. оливкового масла плюс еще для сковороды;

500 г шампиньонов;

1 лук-шалот;

2 зубчика чеснока (измельчить);

вкусная колбаска без оболочки;

измельченная свежая петрушка, чабрец;

1 ч.л. тертой цедры лимона + 2 чайные ложки сока;

панировочные сухари;

1/4 стакана тертого пармезана.

Способ приготовления:

Шаг 1. Разогрейте духовку до 180 градусов по Цельсию. Слегка смажьте маслом большой противень с ребрами. У грибов удалить ножки, которые нужно измельчить. Выложите шляпки грибов ножкой вверх на подготовленный противень.

Шаг 2. Разогрейте растительное масло в большой сковороде на среднем огне. Добавьте лук-шалот и чеснок. Приправить солью и перцем. Тушите, периодически помешивая, до готовности 3-4 минуты. Добавьте нарезанные ножки грибов и приправьте солью и перцем. Готовьте, помешивая, до тех пор пока не начнет румянеть, 7-9 минут. Добавьте колбасу и готовьте, разбивая ее на небольшие кусочки деревянной ложкой, пока не подрумянится и сварится, 5–6 минут; переложите в миску.

3. Добавьте петрушку, лимонную цедру и сок, чабрец и пармезан и перемешайте, чтобы соединить. Шляпки грибов наполнить начинкой. Выпекайте, пока грибы не станут мягкими, от 28 до 30 минут. Подавайте сразу на стол.

Крыльца в яблочном сидре

Крыльца – это практически обязательная еда для вечеринок, ведь сладкий, острый вкус с легкими пряностями заставит гостей едва пальчики не облизывать.

Ингредиенты:

2 кг куриных крыльев;

1 ст.л. острой паприки;

2 ч.л. копченой паприки;

2 ч.л. молотой горчицы;

кошерная соль и свежемолотый черный перец;

кулинарный спрей;

1 c. свежий яблочный сидр;

1/2 стакана яблочного уксуса;

2 ст.л. вустерширского соуса;

1 ст.л. дижонской горчицы;

палочки сельдерея и кусочки яблок для подачи.

Способ приготовления:

Шаг 1. Смешайте в миске крылья, острую и копченую паприку, молотую горчицу. Приправьте солью и перцем. Накройте крышкой и поставьте в холодильник не менее 2 часов и максимум на 12 часов.

Шаг 2. Разогрейте духовку до 230 градусов Цельсия, поставив решетки в верхнее и среднее положение. Обильно смажьте маслом два больших противня с ободком. Распределите крылья между деками. Выпекайте, поворачивая формы и переворачивая крылышки наполовину, до готовности, 35–40 минут.

Шаг 3. Между тем, смешайте сидр, уксус и вустерширский соус в средней кастрюле. Приправить солью и перцем. Доведите до кипения, затем убавьте огонь. Варите, пока смесь не убавится вдвое, 10-12 минут. Снимите с огня и добавьте дижонскую горчицу.

Шаг 4. Переложите все крылышки на один противень и смажьте 1/4 смеси сидра. Переключите духовку на запекание. Жарьте, пока не подрумянится, 1-2 минуты. Переверните крылышки и смажьте еще 1/4 смеси сидра. Жарьте, пока не подрумянится, 1–2 минуты.

Шаг 5. Переложите остатки смеси сидра в миску. Добавьте крылышки и поместите их на покрытие. Приправить солью и перцем. Подавайте вместе с сельдереем и яблоками.

Яйца с перцем и творогом

Фаршированные яйца – одно из классических блюд для праздничной вечеринки, которую можно приготовить десятками разных способов.

Ингредиенты:

12 крупных яиц;

1/2 стакана майонеза;

1/2 ст. свежего лимонного сока;

1 ч.л. острого соуса;

1/2 чайной ложки соли;

1/3 стакана мелко нарезанного жареного красного перца;

1/4 стакана острого сыра чеддера, мелко натертого;

1 лук.

Шаг 1. Поместите яйца в большую кастрюлю, добавив достаточное количество холодной воды, чтобы покрыть их; доведите до кипения. Снимите с огня, накройте крышкой и дайте постоять 11 минут.

Шаг 2. Слейте воду из яиц и сверните в сковороду. Осторожно встряхните сковороду, пока яйца не растрескаются. Пропустите холодную воду, затем очистите яйца; выбросить скорлупу.

Шаг 3. Разрежьте яйца вдоль пополам и переложите желтки в миску. Добавьте майонез, лимонный сок, острый соус и соль; разомните вилкой, чтобы соединить. Добавьте жареный перец, чеддер и лук и перемешайте. Ложкой или трубкой добавьте яичный белок и украсьте дополнительным луком.

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