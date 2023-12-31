Три лучших салата без майонеза на Новый год: простые рецепты
С приближением праздников следует обратить внимание на рецепты салатов, не содержащих майонеза, чтобы празднование Нового года не обернулось перееданием и проблемами со здоровьем.
Есть множество рецептов новогодних салатов без майонеза, и мы предлагаем вам узнать самые простые и вкусные из них.
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Для начала стоит отметить, что вы можете приготовить на Новый год и привычные для вас блюда, просто майонез можно заменить другими смазками. Вместо майонеза можно использовать оливковое масло, греческий йогурт, соус из горчицы и лимонного сока или сделать пасту из авокадо.
Сырный салат
Ингредиенты
- Чери – 200 г
- Мини моцарелла – 200 г
- Фета – 100 г
- Зелень – по желанию
Заправка: 2 столовые ложки растительного масла, соль, молотый черный перец, ¼ чайной ложки сахара, чайная ложка лимонного сока. Все составляющие нужно соединить и затем заправить салат.
Как готовить:
Помидоры следует вымыть и просушить. Нарезать пополам или на четвертинки. Фету порежьте кубиками.
Зелень промойте и покрошите.
Соедините все ингредиенты, сверху выложите мини моцареллу и полейте салат заправкой.
Салат с тунцом
Составляющие:
- Пекинская капуста – 1 кочан среднего размера
- Консервированный тунец – 1 баночка
- Свежий огурец – 2 шт.
- Дижонская горчица – 1 ч. л
- Оливковое масло – 1 ст. л
- Соль – по вкусу
- Зелень – по желанию
Как готовить:
Овощи нужно промыть и очистить. Капусту нашинкуйте, а огурец нарежьте полукольцами и сложите в миску.
Тунец в баночке помните вилкой. Выложите в овощи.
Добавьте в салат горчицу, соль, зелень, растительное масло и перемешайте.
Яблочный салат
Составляющие:
- Руккола – пучок, или 150 г
- Яблоки – 1 шт.
- Миндаль – 2 ст. л.
- Фета – 100 г
Заправка
Масло растительное – 2 ст. л. Лимонный сок – 2 ст. л. Сахар – 1 ст. л.
Как готовить:
Рукколу нужно вымыть и просушить.
Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок и сахар.
Орешки нужно подсушить и измельчить.
Яблоки нарежьте ломтиками, не очищайте от кожуры.
Смешайте нарезанную кубиками фету, яблоки, рукколу, полейте заправкой и перемешайте. Сверху присыпьте орешками.
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