Три лучших салата без майонеза на Новый год: простые рецепты

С приближением праздников следует обратить внимание на рецепты салатов, не содержащих майонеза, чтобы празднование Нового года не обернулось перееданием и проблемами со здоровьем.

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Есть множество рецептов новогодних салатов без майонеза, и мы предлагаем вам узнать самые простые и вкусные из них.

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Для начала стоит отметить, что вы можете приготовить на Новый год и привычные для вас блюда, просто майонез можно заменить другими смазками. Вместо майонеза можно использовать оливковое масло, греческий йогурт, соус из горчицы и лимонного сока или сделать пасту из авокадо.

Сырный салат

Ингредиенты

Чери – 200 г

Мини моцарелла – 200 г

Фета – 100 г

Зелень – по желанию

Заправка: 2 столовые ложки растительного масла, соль, молотый черный перец, ¼ чайной ложки сахара, чайная ложка лимонного сока. Все составляющие нужно соединить и затем заправить салат.

Как готовить:

Помидоры следует вымыть и просушить. Нарезать пополам или на четвертинки. Фету порежьте кубиками.

Зелень промойте и покрошите.

Соедините все ингредиенты, сверху выложите мини моцареллу и полейте салат заправкой.

Салат с тунцом

Составляющие:

Пекинская капуста – 1 кочан среднего размера

Консервированный тунец – 1 баночка

Свежий огурец – 2 шт.

Дижонская горчица – 1 ч. л

Оливковое масло – 1 ст. л

Соль – по вкусу

Зелень – по желанию

Как готовить:

Овощи нужно промыть и очистить. Капусту нашинкуйте, а огурец нарежьте полукольцами и сложите в миску.

Тунец в баночке помните вилкой. Выложите в овощи.

Добавьте в салат горчицу, соль, зелень, растительное масло и перемешайте.

Яблочный салат

Составляющие:

Руккола – пучок, или 150 г

Яблоки – 1 шт.

Миндаль – 2 ст. л.

Фета – 100 г

Заправка

Масло растительное – 2 ст. л. Лимонный сок – 2 ст. л. Сахар – 1 ст. л.

Как готовить:

Рукколу нужно вымыть и просушить.

Для заправки смешайте растительное масло, лимонный сок и сахар.

Орешки нужно подсушить и измельчить.

Яблоки нарежьте ломтиками, не очищайте от кожуры.

Смешайте нарезанную кубиками фету, яблоки, рукколу, полейте заправкой и перемешайте. Сверху присыпьте орешками.

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