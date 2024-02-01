Три почти бесплатных способа убрать неприятные запахи из туалета: удивляют простотой

Даже несмотря на тщательную уборку из унитаза время от времени может начать вонять. Обычно эти неприятные запахи помогают убрать разные специальные химические средства.

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Однако если у вас нет желания использовать агрессивную химию, можно воспользоваться подручными средствами, пишет издание SantePlusMag.

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В частности, это уксус и сода. Если промывать унитаз каким-либо из этих средств периодически, неприятный аромат из унитаза будет нейтрализован. Ведь он может проистекать из канализационных труб.

Еще один способ убрать неприятные запахи в туалете – это вручную созданный ароматизатор и поглотитель запахов.

Что вам понадобится:

Эфирное масло перечной мяты

5 столовых ложек пищевой соды

Бутылка, наполненная одним литром воды

10 гвоздик

Для начала растворите 5 столовых ложек бикарбоната натрия в бутылке с водой, затем добавьте гвоздику и несколько капель эфирного масла перечной мяты. Тщательно перемешайте, а затем вылейте дезодорирующий раствор прямо в унитаз. Это должно быстро устранить неприятные запахи.

Если неприятные ароматы происходят из ведра, в которое вы выбрасываете использованную туалетную бумагу, воспользуйтесь кофейной гущей. Вы можете на низ ведра положить салфетку, на которую высыпать кофейную гущу. Или замените кофе содой – он прекрасно абсорбирует неприятные ароматы.

Напомним, ранее мы писали о еще нескольких простых советах, которые помогут самостоятельно прочистить замусоренную раковину.

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