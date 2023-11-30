Три прически для женщин 40+, которые мгновенно омолаживают (фото)

Прически могут быть разнообразными и варьировать от коротких до длинных, от классических до современных. Эксперты говорят, что женщинам в зрелом возрасте важно выбирать такие прически, которые соответствуют не только возрасту, но и вашему стилю и типу лица.

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Звездные парикмахеры и стилисты в комментарии SheFinds назвали типы причесок, способных омолодить своих обладательниц и подчеркнуть лучшие черты во внешности.

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Многослойный боб с пробором на бок

Стилистка Ганима Абдулла советует подобную прическу для женщин с тонкими волосами. Такая прическа, заметила она, придаст объем. Глубокий боковой пробор в стиле "Старого Голливуда" позволит перемещать волосы с одной стороны на другую, как пожелаете.

"Этот трюк также отлично подходит для сокрытия признаков истончения на макушке, где многие женщины замечают истончение и выпадение волос", — добавила она.

Волнистый боб с тонкой челкой

Такая прическа больше подходит женщинам с волнистыми или вьющимися волосами.

По словам профессионального парикмахера Рода Гальвао, эта стрижка – одна из самых универсальных. "Форма, как правило, более прямоугольная или квадратная, с очень четким линейным дизайном, что придает более современный и изящный вид в минималистическом стиле", — пояснил эксперт.

Асимметричный прямой боб

Подобная прическа для тех, у кого тонкие волосы с пробором по центру, и ему нужно добавить объем. Стилистка Абдулла предлагает выбрать "драматический боковой пробор, напоминающий гламур старого Голливуда". "Ассиметричный крой может помочь создать движение", – пояснила эксперт.

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