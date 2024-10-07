Три признака указывают, что ваша пара имеет 'синдром соседа по комнате'

Многие пары, живущие вместе длительное время, сталкиваются с проблемой, которую психологи называют "синдромом соседа по комнате". Это состояние, когда любовь постепенно угасает, а партнеры больше похожи на сожителей, чем на влюбленных.

Вместо того чтобы быть любовниками или лучшими друзьями, они становятся двумя людьми, которые просто делят пространство. Американский психолог Марк Треверс выделил три основных признака этого синдрома:

1. Различные жизни под одной крышей. Партнеры все реже проводят время вместе, у них разные интересы, круги общения и распорядок дня. Отсутствие общих занятий и эмоциональных связей приводит к отчуждению.

2. Отсутствие близости. Физическая и эмоциональная близость становится рутиной или исчезает совсем. Секс переходит в обязанность, а проявления нежных чувств становятся редкостью. Партнеры чувствуют себя одинокими даже находясь рядом.

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3. Нехватка общения. Открытые и искренние разговоры становятся редкостью. Партнеры уходят от важных тем, не делятся своими чувствами и мыслями. Отсутствие общения приводит к эмоциональному удалению.

Психолог отмечает, что если вы заметили в ваших отношениях эти признаки, следует обратить на это внимание. Ведь "синдром соседа по комнате" может привести к разрыву отношений. Чтобы сохранить любовь и уважение в паре, важно уделять время друг другу, развивать общие интересы, быть открытыми в общении и не забывать о проявлениях нежных чувств.

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