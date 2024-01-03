Три простых способа избавиться от мха и лишайника на плодовых деревьях

Мох и лишайник на плодовых деревьях – это не только эстетическая проблема, но и угроза их здоровью. Эти организмы могут повредить кору деревьев, усложнить доступ кислорода и питательных веществ и стать домом для вредителей и болезней.

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Из-за моха и лишайников плодовые деревья замедляют рост и меньше плодоносят. Как сообщает "Дача. Сад и огород", из-за поражения мхом или лишайником ветки деревьев отмирают и засыхают, поэтому их необходимо обрезать.

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Чтобы избавиться от мха и лишайника на плодовых деревьях, нужно не только удалять их вручную, но и обрабатывать разными средствами.

Попробуйте 5% раствор железного купороса. 500 граммов купороса нужно развести в 10 литрах воды и обработать ствол и скелетные ветки деревьев. Лишайник и мох должен сам отпасть через неделю.

Если сад сильно заброшен, нужно обрезать заросшие ветки, что даст дополнительный приток воздуха и света к стволу.

Используют также соль, золу и мыло. Если лишайнику и мху не слишком много, то смешайте 1 кг соли, 2 кг древесной золы и два куска хозяйственного мыла в 10 литрах воды. Вскипятите раствор, холодите и затем нанесите на ствол деревьев, смажьте и ветки.

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