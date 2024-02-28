Три простых способа устранить запах сырости из полотенец

Полотенца есть в каждом доме, они используются на кухне, в ванной. Нередко возникает проблема, когда полотенца начинают неприятно пахнуть.

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Это происходит, если полотенца не могут просохнуть полностью перед тем, как их сложить. Это может привести к развитию бактерий и неприятному запаху, пишет santeplusmag.

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Как убрать запахи из полотенец:

1. Нашатырный спирт: налейте воду в ведро и добавьте крышку нашатырного спирта. Замочите полотенца в растворе на 30 минут. Промойте полотенца и высушите их на воздухе.

2. Белый уксус: Нагрейте воду и добавьте 2 стакана белого уксуса. Замочите полотенца в растворе в час. Выстирайте полотенца с жидким моющим средством и высушите их.

3. Отбеливатель: налейте большое количество холодной воды в ведро и добавьте столовую ложку отбеливателя. Замочите полотенца в растворе на 20 минут. Промойте полотенца и высушите их.

Важное замечание: Перед использованием любого из этих методов проверьте этикетку на своих полотенцах, чтобы убедиться, что они безопасны для использования.

Используйте перчатки при работе с нашатырным спиртом или отбеливателем.

Тщательно проветривайте ванную, где вы сушите полотенца.

Благодаря этим простым советам вы сможете легко избавиться от неприятных запахов из полотенец и сохранить их свежими и чистыми.

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