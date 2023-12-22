Три рецепта узвара на Рождество на любой вкус к праздничному столу
Рождество – это время празднования и единения с близкими. В этот праздник семья собирается за столом, на котором обязательно должно быть 12 блюд, среди которых и узвар.
Этот традиционный украинский напиток готовится из сухофруктов и пряностей и обладает неповторимым вкусом и ароматом.
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Вот три рецепта узвара, которые можно приготовить на Рождество:
Классический узвар
Этот рецепт является самым простым и распространенным. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г сушеных яблок
- 200 г сушеных груш
- 50 г чернослива
- 100 г изюма
- 2 л воды
- Столовая ложка сахара или меда
Приготовление:
- Сухофрукты тщательно промойте и замочите в воде на 10-15 минут. Слейте воду и поместите сухофрукты в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения, накройте кастрюлю крышкой.
- Убавьте огонь и варите 10 минут. Выключите огонь и дайте настояться в течение 1-2 часов. Крышку не снимайте, чтобы напиток хорошо настоялся.
Узвар с цедрой цитрусовых
Этот рецепт отличается от классического тем, что в узвар добавляют цедру лимона и апельсина. Они придают напитку более насыщенный вкус и аромат.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 250 г сушеных яблок
- 200 г сушеных груш
- 100 г изюма
- Цедра из половины апельсина и одного лимона
- 2 л воды
- Столовая ложка меда или сахара
Приготовление:
- Сухофрукты тщательно промойте и замочите в воде на 10-15 минут.
- Слейте воду и поместите сухофрукты в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения под крышкой.
- Убавьте огонь и варите 10 минут.
- Выключите огонь и добавьте цедру. Дайте настояться в течение 1-2 часов.
- Мед добавьте, когда напиток охладится как минимум до 50 градусов.
Узвар с пряностями
Этот рецепт отличается от классического тем, что к нему прилагаются дополнительные пряности, такие как имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон. Пряности придают напитку более изысканный вкус и аромат.
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 200 г сушеных яблок
- 200 г сушеных груш
- 100 г изюма
- 2-2,5 л воды
- 50 г сахара
- 1/2 чайная ложка корицы
- 2 бутона гвоздики
- 2 чайные ложки тертого имбиря
- 1/5 чайной ложки мускатного ореха
- 1/5 чайной ложки кардамона
Приготовление:
- Сухофрукты тщательно промойте и замочите в воде на 10-15 минут. Высыпьте в кастрюлю.
- Добавьте сахар, корицу, гвоздику, имбирь, мускатный орех и кардамон. Залейте водой и доведите до кипения.
- Убавьте огонь и варите 20-30 минут.
- Затем выключите огонь и дайте напитку в течение часа.
Какой бы рецепт вы ни выбрали, узвар обязательно станет отличным дополнением к вашему праздничному столу.
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