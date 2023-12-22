Три рецепта узвара на Рождество на любой вкус к праздничному столу

Рождество – это время празднования и единения с близкими. В этот праздник семья собирается за столом, на котором обязательно должно быть 12 блюд, среди которых и узвар.

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Этот традиционный украинский напиток готовится из сухофруктов и пряностей и обладает неповторимым вкусом и ароматом.

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Вот три рецепта узвара, которые можно приготовить на Рождество:

Классический узвар

Этот рецепт является самым простым и распространенным. Для его приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г сушеных яблок

200 г сушеных груш

50 г чернослива

100 г изюма

2 л воды

Столовая ложка сахара или меда

Приготовление:

Сухофрукты тщательно промойте и замочите в воде на 10-15 минут. Слейте воду и поместите сухофрукты в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения, накройте кастрюлю крышкой. Убавьте огонь и варите 10 минут. Выключите огонь и дайте настояться в течение 1-2 часов. Крышку не снимайте, чтобы напиток хорошо настоялся.

Узвар с цедрой цитрусовых

Этот рецепт отличается от классического тем, что в узвар добавляют цедру лимона и апельсина. Они придают напитку более насыщенный вкус и аромат.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

250 г сушеных яблок

200 г сушеных груш

100 г изюма

Цедра из половины апельсина и одного лимона

2 л воды

Столовая ложка меда или сахара

Приготовление:

Сухофрукты тщательно промойте и замочите в воде на 10-15 минут. Слейте воду и поместите сухофрукты в кастрюлю. Залейте водой и доведите до кипения под крышкой. Убавьте огонь и варите 10 минут. Выключите огонь и добавьте цедру. Дайте настояться в течение 1-2 часов. Мед добавьте, когда напиток охладится как минимум до 50 градусов.

Узвар с пряностями

Этот рецепт отличается от классического тем, что к нему прилагаются дополнительные пряности, такие как имбирь, гвоздика, мускатный орех и кардамон. Пряности придают напитку более изысканный вкус и аромат.

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

200 г сушеных яблок

200 г сушеных груш

100 г изюма

2-2,5 л воды

50 г сахара

1/2 чайная ложка корицы

2 бутона гвоздики

2 чайные ложки тертого имбиря

1/5 чайной ложки мускатного ореха

1/5 чайной ложки кардамона

Приготовление:

Сухофрукты тщательно промойте и замочите в воде на 10-15 минут. Высыпьте в кастрюлю. Добавьте сахар, корицу, гвоздику, имбирь, мускатный орех и кардамон. Залейте водой и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите 20-30 минут. Затем выключите огонь и дайте напитку в течение часа.

Какой бы рецепт вы ни выбрали, узвар обязательно станет отличным дополнением к вашему праздничному столу.

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