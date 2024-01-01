Три секретных ингредиента, благодаря которым бульон получится золотистого цвета

Повара рассказали несколько секретов приготовления бульона золотистого цвета. Для этого вам понадобятся уже имеющиеся на кухне ингредиенты.

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Бульон – основа для супов, азиатских блюд, лапши, поэтому он должен быть вкусным и ароматным. Не менее важен его внешний вид. Самый аппетитный – именно золотистый.

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Роскошного золотистого цвета можно достичь, если добавить некоторые компоненты, которые на первый взгляд будут казаться необычными.

1. Куркума. Эта приправа – натуральный краситель, который сделает блюдо желтым или золотистым. Ее не нужно использовать многое, чтобы вкус не изменился.

2. Шелуха лука. Как известно, в шелухе красят яйца, а отваром даже укрепляют волосы. В нашем случае это поможет получить золотистый цвет бульона, если ввести полгорсти.

3. Овощи. Бульон получится не только красивым снаружи, но и полезным, если вы добавите стебель сельдерея, очищенную морковь и лук.

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