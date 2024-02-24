Три способа без химии 'убить' надоедливый плющ, разросшийся на усадебном участке

Ядовитый плющ – это распространенная проблема для садоводов. Смола, содержащаяся в соке растения токсична и вызывает тяжелые поражения кожи или легких, если вы ее сжигаете.

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Существует несколько методов, чтобы избавиться от этого сорняка, включая самодельные средства, извлечение и удушение растения-вредителя. Издание Southern Living взяло комментарий у опытного садовода, который рассказал о методах, позволяющих избавиться от плюща без агрессивной химии, способной повредить другие растения в саду.

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1. Самодельное средство для уничтожения сорняков:

Смешайте литр воды, стакан соли, столовую ложку моющего средства для посуды и столовую ложку уксуса. Затем нужно опрыскать все растение. Этот метод может потребовать терпения и повторных процедур.

2. Вытягивание:

Вытяжка может быть эффективной для небольших растений, но важно удалить все подземные остатки плюща. Защитите себя: наденьте садовые перчатки, наденьте кофту длинными рукавами, брюки, носки – чтобы плющ не касался тела, когда вы будете его "выкорчевывать". Затем срежьте надземные стебли острыми ножницами. Корни выкопайте маленькой ручной лопатой. Утилизируйте части растений в крепких мешках для садового мусора, или выложите срезанное растение на солнце, чтобы оно засохло и не могло укорениться.

3. "Удушение":

Накройте ядовитый плющ большим пластиковым брезентом в неделю. Дождитесь, чтобы растение побурело и засохло. Затем срежьте наземные побеги и выкорчевывайте плющ.

Специалист советует не сжигать и не компостировать ядовитый плющ. Важно во время работ по уничтожению плюща защищать кожу.

Избавиться от ядовитого плюща может быть сложно, но это возможно. Используйте метод, который лучше всего подходит для вашей ситуации.

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