Трюк с заморозкой может заставить орхидею цвести: что советуют садоводы

Орхидеи могут радовать своим цветением в течение всего года. Однако зимой, когда световой день становится короче, а температура воздуха снижается, эти растения могут перейти в состояние покоя.

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Чтобы разбудить орхидею и помочь ей цвести, важно соблюдать некоторые правила ухода, пишет Express.

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Как пробудить орхидею до цветения

Если орхидея не цветет, прежде всего необходимо убедиться, что она здорова. Здоровая орхидея имеет крепкий стебель, зеленые листья и корни без признаков гнили. Если вы обнаружили какие-либо признаки болезни, необходимо принять меры по их устранению.

После того как вы убедились, что орхидея здорова, можно приступать к ее пробуждению. Для этого необходимо постепенно увеличивать световой день и температуру воздуха. Если орхидея находится в помещении, можно перенести ее поближе к окну. Если температура в помещении низкая, можно использовать дополнительное освещение и подогрев. Избегайте сквозняков, их это растение не переносит. Также следите, чтобы на подоконнике горшки с орхидеями стояли не вплотную к оконному стеклу.

Что делать, чтобы орхидея цвела

Чтобы орхидея цвела, необходимо обеспечить ей правильные условия ухода. Орхидеи любят яркий, но рассеянный свет. Оптимальная температура для их роста и цветения составляет 18-25 градусов Цельсия.

Орхидеи также нуждаются в регулярном поливе. Поливать их следует мягкой, отстоявшейся водой, когда субстрат полностью просохнет. Во время цветения полив следует увеличить, но не заливать растение.

Специалисты говорят, что "разбудить" орхидею может помочь резкое изменение температуры. В частности, вы можете на несколько часов горшки с растениями выставить на улицу. Если температура ниже нуля, то время прогулки орхидей не должно превышать 10-15 минут.

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