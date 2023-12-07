Тщательно убирайте и декорируйте дом красным: 5 традиций, которые принесут удачу в новом году

В Китае большое внимание уделяют новогодним традициям в надежде привлечь к своему дому счастье, богатство и успех на следующие двенадцать месяцев. ТСН предлагает принять во внимание несколько эффективных методов для привлечения счастья в 2024 году.

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Что важно сделать к Новому году, чтобы привлечь счастье и богатство:

Чистота

За неделю до новогодних праздников следует провести генеральную уборку, чтобы успокоить хозяина года – Дракона. Считается, что беспорядок отталкивает благополучие и удачу.

Живые цветы

Китайцы украшают свои дома не только фонариками и гирляндами, но и живыми цветами. Они считают, что цветы приносят в дом счастье и здоровье. Если это невозможно, подойдут комнатные растения.

Красные цвета

Красный цвет должен быть в обязательном порядке в украшениях дома. Он символизирует удачу, придает силы для достижения мечт и заряжает энергией.

Четность

Следует соблюдать четность во всем: парное количество шаров на елке, парное количество предметов в подарках. Парные числа, по китайскому верованию, означают безграничное богатство и гармонию.

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Разнообразие блюд

Китайский новогодний стол считается столь же важным, как и у нас в Украине. Поэтому важно расставить больше блюд, чтобы год был богатым, плодотворным и успешным. Разнообразные овощи и фрукты, красное мясо, пельмени, курица и утка считаются привлекательными для привлечения богатства и счастья в дом.

Напомним, мы уже писали о 5 новогодних мультфильмах, которые на мгновение возвращают в безмятежное детство.

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