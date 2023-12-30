Ценный артефакт, связанный с Джеком-потрошителем, нашли ученые (фото)

Архивисты в Лондоне нашли трость, на которой, как полагают, изображен печально известный британский маньяк Джек Потрошитель – серийный убийца, убивавший жителей Лондона с 1888 года.

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Трость была передана старшему инспектору Эбберлайну, главному инспектору лондонской столичной полиции, руководившему расследованием нераскрытых убийств в Вайтчепеле, его командой в 1888 году, сообщает IFLScience.

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Трость была потеряна в течение нескольких лет после закрытия полицейского колледжа Бремсхилла в 2015 году, где она была первоначально выставлена. Однако в прошлом году его снова обнаружили двое сотрудников полицейского колледжа, сортировавших полицейские памятные артефакты, которые были перемещены в хранилище после закрытия объекта Бремсхилл.

На трости вырезано лицо мужчины с длинным носом, густыми усами и бородой. Архивисты из Колледжа полиции считают, что этот тростник основан на композиции лица Джека Потрошителя, которую полиция разработала на основе свидетельств очевидцев.

Хотя эта невнятная жуткая резьба вряд ли решит дискуссию о личности Джека Потрошителя, архивисты считают, что это интригующая реликвия из этой темной и мрачной главы истории Лондона.

"Поиск этого тростника был волнующим моментом для нас. Джек-Потрошитель является одним из самых больших и позорных убийц в нашей истории, и его преступления сыграли важную роль в прокладывании пути в современную полицию и криминалистику, поскольку это заставило полицию начать экспериментировать и разрабатывать новые методы, пытаясь раскрыть эти убийства", – сказал представитель полиции.

Напомним, из немецкого музея похитили старинные артефакты, которые стоят миллион евро.