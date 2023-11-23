Цукаты из имбиря: вкусный десерт, отлично заменяющий сладости
В холодное время особенной популярностью пользуется имбирный корень. Чаще его используют для приготовления чая.
Однако не хуже и не менее полезным способом будет приготовить цукаты из имбиря. Они заменят сладости и длительное время хранения.
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Необходимые ингредиенты:
- имбирь,
- вода,
- сахар.
Способ приготовления:
1. Промойте и очистите корни имбиря. Далее нарежьте на тонкие пластинки примерно 2-3 мм.
2. Положите подготовленный имбирь в кастрюлю, залейте водой так, чтобы ломтики были полностью покрыты жидкостью. Оставьте вымачиваться трое суток и держать в прохладном месте, иначе цукаты будут жгучими.
3. Затем положите нарезанный имбирь в чистую кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь. После закипания слейте воду, засыпьте сахаром и налейте три стакана воды.
4. Варить цукаты нужно на маленьком огне в течение часа, регулярно мешайте. Затем оставьте, чтобы блюдо остыло. Такую процедуру повторяйте дважды.
5. Имбирные пластинки должны стать прозрачными. После этого можно сливать воду, остудить и посыпать их сахарной пудрой.
6. Цукаты должны подсохнуть. Далее можете перевести их в стеклянную банку и хранить.
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