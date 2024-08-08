Цветов не будет несколько лет: садоводы объяснили, что запрещено делать с гортензией в августе

Большинство гортензий обрезают весной, за исключением плетистых, обрезанных в конце лета. Обрезка предотвращает одревесневание и скопление растения, помогая ему направлять энергию на сильный рост и большое цветение.

Различные виды гортензий обрезают по-разному и в разное время года, потому важно убедиться, что это делается правильно. Однако обрезка в августе может привести к потере цветов на несколько лет, сообщает Express.co.uk.

Когда дело доходит до обрезки, срежьте один или два старейших стебля у основания, чтобы стимулировать рост новых, более цветущих побегов.

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Садоводы также должны обновить разросшиеся кусты, срезав все стебли у основания. Когда дело доходит до полива только что посаженных гортензий, убедитесь, что регулярно увлажняете их в течение первого вегетационного периода с весны до лета, когда не было дождя в течение семи-десяти дней.

Даже взрослым растениям будет полезно получить полив во время жарких засушливых периодов, поэтому обязательно используйте мульчу, чтобы помочь почве сохранить влагу.

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