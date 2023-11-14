Цветоводы назвали два лучших удобрения для герани, которые можно сделать собственноручно

Герань – это популярное комнатное растение, которое при правильном уходе может радовать своей красотой и продолжительным цветением. В зимний период, когда растению не хватает солнечного света, важно обеспечить ему особый уход.

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Обеспечьте растению необходимые питательные вещества, которые помогут поддержать рост и укрепление корневой системы. В издании Ukr.media предложили два эффективных рецепта натуральных удобрений для герани, которые можно легко приготовить на дому.

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Первое Удобрение

Ингредиенты:

Теплая вода – 1 л;

Крахмал – 1 ч.л;

Сахар – 1 ч.л;

Кефир – 1 ст.л.

Поместите все ингредиенты в тёплую воду и тщательно перемешайте. Важно использовать теплую воду для лучшего углубления питательных веществ корнями растения. Крахмал содержит питательные вещества, которые повышают иммунитет растения и делают почву более плодородной. Используйте это удобрение 1 раз в 2 недели или 1 раз в месяц в зависимости от состояния растения.

Второе Удобрение

Ингредиенты:

Теплая вода – 1 л;

Молотая куркума - 1 ч.л;

Натуральный мед – 1 ч.л.

Тщательно смешайте все ингредиенты. Куркума содержит множество питательных веществ и веществ, которые защищают растения от болезней и вредителей. Используйте это удобрение 1 раз в 2 недели во время зимнего периода. Важно использовать натуральный мед для лучшего усвоения питательных веществ.

Прежде чем применять удобрения для полива, дайте почве хорошо просохнуть. Обеспечивая растение необходимым питанием зимой, вы обеспечите его здоровье и красоту даже в невыгодных условиях.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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