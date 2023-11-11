Цветоводы назвали топ-3 признака, свидетельствующие, что растение следует немедленно пересаживать

Пересадка растений обычно рекомендуется весной и летом, когда условия для них становятся более благоприятными и начинается активная фаза роста. Но иногда важно действовать быстро, чтобы растение дожило до весны. Наблюдение, быстрое принятие решений и безотлагательное вмешательство являются ключевыми в таких случаях, сообщает Ukr.Media.

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Цветоводы рассказали о признаках, свидетельствующих о том, что растение следует пересаживать немедленно, независимо от сезона и фазы роста.

Состояние корней

Для отслеживания состояния корней растения лучше сажать в прозрачные пластиковые горшки, которые можно поставить в пластиковые кашпо. Так вы сможете следить за здоровьем корней, не утруждая растение. Здоровые корни должны активно расти и иметь естественный цвет – белые или желтоватые.

Обзор листьев

Осторожный обзор листьев также важен. Желтые, коричневые или темные пятна могут свидетельствовать о начале гнилостного процесса в корневой системе.

Влагозадерживающая почва

Осенью и зимой, при сокращении светового дня, растения меньше употребляют воду, и почва может слишком обогатиться влагой, что может привести к гниению корней. При пересадке добавьте разрыхлители к почве, такие как вермикулит, перлит, кокосовый торф, чипсы, диатомит, цеолит и древесный уголь.

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Неправильный размер горшка

Горшок должен быть всего на несколько сантиметров больше корневой системы растения. Лишняя почва может привести к застаиванию воды, угрожающей гнилью корней.

Чтобы способствовать успешной пересадке, следует выполнить эту процедуру осторожно, избегать повреждений корней, используя новую, воздухопроницаемую почву и, при необходимости, предоставлять дополнительное фитосветло.

Напомним, мы уже писали, как спасти засыхающее и гниющее растение.

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