Тыквенная каша: старинный рецепт, по которому готовили наши бабушки
Осень – сезон тыквы. В настоящее время овощ доступен в цене и может хранить чуть ли не всю зиму.
Тыквенная каша – это вкусное и питательное блюдо, которое подойдет как для завтрака, обеда и ужина. Он содержит много полезных витаминов и минералов, таких как каротин, витамин А, витамин С, калий, магний и фосфор, которые помогут поддержать иммунитет.
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Ингредиенты для тыквенной каши по рецепту бабушки, которую можно готовить в духовке или на плите.
- Тыква – 800 г.
- Молоко – 600 г.
- Пропаренный рис – 200 г.
- Сливочное масло – 40 г.
- Мед – 1 ст. кровати.
- Соль, сахар, корица, молотый имбирь, мускатный орех по своему вкусу.
Для более нежной каши вы можете вместо молока использовать сливки. Если вы хотите, чтобы каша была более сладкой, вы можете добавить в нее больше сахара
Способ приготовления:
1. Очистите тыкву от кожуры, нарежьте кубиками и положите в кастрюлю.
2. Хорошо промойте рис горячей водой и добавьте к тыкве уже в кастрюле.
3. Влейте молоко, но так, что оно все покрывало на пол пальца.
4. Поставьте на плиту и ждите закипания, после чего нужно убавить огонь и варить еще 20-25 минут до полного приготовления риса.
4. Кашу можно приготовить и в духовке, которая получится еще вкуснее и ароматнее.
5. Готовое блюдо нужно хорошо растолочь, дать масло, сахар, мед и корицу, а также другие специи по вашему вкусу. Пусть настоится 20 минут и вкушайте!
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