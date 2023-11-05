Тыквенное ризотто: оригинальное блюдо, которое придется по вкусу практически каждому

Ризотто из тыквы – это вкусное и питательное блюдо, идеально подходящее для осеннего сезона. Тыква придает нежный, сладкий вкус и приятный аромат.

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В блюде будут содержаться различные полезные вещества, такие как каротин, витамины и минералы. Как приготовить это сытное и оригинальное блюдо, рассказало издание "Этнохата".

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Ингредиенты на одной порции:

мякоть тыквы – 200 г,

рис для ризотто – 1,5 ст. ложки,

лук – 1 шт.,

горячий мясной или грибной бульон – 1,2 л,

сладкосливочное масло – 50 г,

белое сухое вино – 50 мл,

сыр твердый – 50 г,

соль и растительное масло.

Для хорошей сервировки вам понадобится 2 маленьких круглых тыквы, или 1 небольшая тыква-"гитара".

Способ приготовления:

1. Хорошо промойте рис, залейте холодной водой и оставьте настаиваться на 1,5-2 часа.

2. Нарежьте мякоть тыквы на мелкие кубики, лук тоже мелко нашинкуйте.

3. На разогретой сковороде обжарьте тыкву 1-2 минуты, добавив растительное масло. Далее добавьте измельченный лук и обжаривайте еще.

4. К овощам, которые жарятся на сковороде, добавьте рис. Все хорошо перемешайте и готовьте на медленном огне, чтобы рис впитал все масло.

5. К рису и овощам влейте белое вино и готовьте блюдо для его полного выпаривания. После этого влейте бульон 150 мл и готовьте, пока жидкость не испарится. Постепенно добавляйте оставшийся бульон. После того как последняя порция бульона будет влита в рис с овощами, надо добавить натертый сыр, соль и сливочное масло. На медленном огне продолжайте 1-2 минуты, накройте крышкой и оставьте настаиваться 10-15 минут.

6. Пока ризотто набираетесь вкуса, подготовьте сервировочную тыкву. Для этого срежьте сверху "шапочки" у тыквы, удалите мякоть и семена, в емкость постелите пищевую фольгу. Если у вас тыква-"гитара", то разрежьте ее вдоль на две половины, так же очистьте, как и в предыдущем случае. В тыквенные тарелки выложите готовое ризотто и подавайте к столу.

Раньше мы рассказывали, как приготовить запеченную тыкву с сыром. Этот обычный рецепт понравится всей семье.

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