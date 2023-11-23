Тыквенные семена и йогурт: 7 продуктов, улучшающих сон

Как избавиться от бессонницы взрослому человеку? Кроме исправления недостатков в привычках, есть еще один ключевой аспект, который стоит пересмотреть – ваше питание. Есть продукты, способствующие улучшению сна. ТСН назвал 7 лучших из них:

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Вишни

Содержат мелатонин, природный гормон, регулирующий циркадный ритм. Вишневый сок доказал свою эффективность в улучшении качества сна.

Киви

Регулярное употребление киви привело к улучшению сна у тех, кто имел проблемы со сном.

Арахис

Содержит триптофан, способствующий циклу сна. Другие продукты с триптофаном – индейка, молоко и яйца.

Лосось

Обогащенный омега-3 кислотами, лосось положительно влияет на регуляцию сна.

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Грибы

Содержат витамин D, который может улучшить качество сна.

Йогурт

Альфа-лактальбумин, белок в йогурте, может снизить сонливость и повысить бдительность.

Тыквенные семена

Высокое содержание магния в семенах тыквы способствует продлению продолжительности сна и ощущению отдохновения.

Напомним, мы уже писали, какие фрукты укрепляют иммунитет.

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