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Тысячу человеческих скелетов нашли на территории аббатства во Франции (фото)

Былим Елена

Тысячу человеческих скелетов нашли на территории аббатства во Франции (фото)

В центре города Тур, в долине Луары, развернулся уникальный проект раскопок аббатства Бомон. Этот монастырь, основанный в 1002 г. н.э., на протяжении восьми веков был домом для бенедиктинских монахинь.

Раскопки, проводимые Французским национальным институтом профилактических археологических исследований (INRAP) и Археологической службой департамента Эндр и Луара (SADIL), дают поразительные результаты. Впервые в Европе исследователи имеют возможность полностью раскрыть тайны аббатства, пишет Newsweek.

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На территории комплекса обнаружены остатки церкви, монастыря, садов, кладбищ, жилых помещений и других построек. Эти находки дают представление об эволюции аббатства в течение 800 лет его существования.

Тысячу человеческих скелетов нашли на территории аббатства во Франции (фото)

Особый интерес исследователей вызывают 1000 человеческих захоронений, найденных на территории аббатства. Среди них есть кладбище младенцев, которые, вероятно, умерли некрещеными, а также приходское кладбище для жителей соседнего села.

Раскопки также пролили свет на жизнь монахинь. Исследователи нашли фарфор 18 века из Китая, свидетельствующий о богатстве монастыря. А остатки, взятые из latrines, могут дать информацию о болезнях, от которых страдали монахини.

Ранее археологи обнаружили на обломках корабля в Эстонии старейший сухой компас Европы.

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