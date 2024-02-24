Тысячу человеческих скелетов нашли на территории аббатства во Франции (фото)

В центре города Тур, в долине Луары, развернулся уникальный проект раскопок аббатства Бомон. Этот монастырь, основанный в 1002 г. н.э., на протяжении восьми веков был домом для бенедиктинских монахинь.

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Раскопки, проводимые Французским национальным институтом профилактических археологических исследований (INRAP) и Археологической службой департамента Эндр и Луара (SADIL), дают поразительные результаты. Впервые в Европе исследователи имеют возможность полностью раскрыть тайны аббатства, пишет Newsweek.

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На территории комплекса обнаружены остатки церкви, монастыря, садов, кладбищ, жилых помещений и других построек. Эти находки дают представление об эволюции аббатства в течение 800 лет его существования.

Особый интерес исследователей вызывают 1000 человеческих захоронений, найденных на территории аббатства. Среди них есть кладбище младенцев, которые, вероятно, умерли некрещеными, а также приходское кладбище для жителей соседнего села.

Раскопки также пролили свет на жизнь монахинь. Исследователи нашли фарфор 18 века из Китая, свидетельствующий о богатстве монастыря. А остатки, взятые из latrines, могут дать информацию о болезнях, от которых страдали монахини.

Ранее археологи обнаружили на обломках корабля в Эстонии старейший сухой компас Европы.

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