У берегов Австралии поймали загадочное трехметровое существо (фото)

Австралийский рыбак поймал таинственное угрообразное существо, вызвавшее дискуссии среди экспертов. Змеевидное существо длиной 9 футов имеет выраженные глаза, пещеристый рот и зубы, похожие на скрученные гвозди.

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Рыбалка, представивший себя как Джейсон Мойс, сказал, что он занимается коммерческой рыбалкой уже 50 лет и никогда не видел ничего подобного. "Это не щучий угорь и не серебристый угорь... Зубы похожи на какую-то мурену. Но лицо очень тупое", - написал Мойс в сообщении на Facebook.

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Мойс не раскрывал деталей о том, где именно он поймал существо, но сказал, что оно вышло из устья Питтуотера на юго-востоке Австралии.

Мойс в Facebook поделился несколькими фотографиями существа. На фото видно, что она коричневого цвета, с мускулистым телом, угловатой мордой и дополнительным набором росших с верхней части рта зубов.

Многие комментаторы предложили предположение, что это может быть существом, в частности морской угорь, длиннохвостая мурена и зеленая мурена. Но Мойс сказал, что это существо не совпадает с принятым описанием ни одного из этих видов угрей.

"Большинство комментариев не были даже близкими", — сказал он.

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