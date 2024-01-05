У больного раком китайца врачи нашли пять живых червей (видео)

Врачи в Китае обнаружили пять живых червей в желчных путях 70-летнего мужчины, проходившего операцию по удалению раковой опухоли в толстой кишке.

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Мужчина прибыл в больницу с болью в животе. Врачи обнаружили опухоль в его толстой кишке и планировали провести операцию по удалению опухоли и желчного пузыря, пишет New England Journal of Medicine.

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Во время операции врачи использовали небольшую камеру, вставленную в брюшную полость мужчины, чтобы получить лучший осмотр. Они были шокированы, когда увидели пять крупных коричневых червей, извивавшихся в его желчных путях.

Врачи идентифицировали червей как Clonorchis sinensis, также известные как китайская или восточная двуустка. Этот паразит распространен в Восточной Азии и в восточной России, но случаи были зарегистрированы и в неэндемичных странах, таких как США.

Люди заражаются C. sinensis после проглатывания личинок паразитов. Это обычно случается, когда люди едят сырую или недоваренную пресноводную рыбу или креветки в районах, где обнаружен C. sinensis.

Большинство людей, инфицированных C. sinensis, не имеют никаких симптомов. Однако большое количество глистов может вызвать боли в животе, головные боли и головокружение. Если не лечить, паразит может провести оставшуюся жизнь в организме, иногда доживая до 30 лет.

Врачи удалили всех червей и назначили мужчине противопаразитарные препараты. Он также начал курс химиотерапии для лечения рака толстой кишки.

Этот случай напоминает о важности тщательного приготовления рыбы и креветок, особенно если они были выращены или выловлены в районах, где распространены паразиты.

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