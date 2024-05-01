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У какой породы собак лучшее обоняние: ответ экспертов

Игорь Романько

Какая порода собак имеет лучшее обоняние
Какая порода собак имеет лучшее обоняние

Вопреки распространенному мнению, не все собаки обладают одинаково утонченным обонянием. Исследователи выяснили, что способность обнаруживать запахи больше влияют поведение и тренировки, а не врожденные особенности породы.

Новое исследование, еще не прошедшее экспертную оценку, ставит под сомнение представление о том, что определенные служебные породы, такие как немецкие овчарки, лабрадоры-ретриверы или охотничьи собаки, имеют лучшее обоняние, чем другие, пишет science.org.

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Ученые предполагают, что успех этих собак в обнаружении запахов, вероятно, является результатом многолетней селекции на обучаемость и послушание.

Почему же Шерлок Холмс использовал для вынюхивания борзой, а не мопса?

Ответ прост: это сюжетный ход. В реальности обоняние борзой не лучше, чем обоняние мопса.

Как проводили исследования?

Ученые проанализировали черепа и генетический материал 104 собак 45 разных пород, а также одного вида волков и койотов.

Что показало исследование?

  • Домашние собаки, в целом, имеют менее чувствительное обоняние, чем волки и койоты.
  • Существенной разницы в обонянии между разными породами домашних собак не обнаружено.
  • Некоторые собаки кажутся лучшими нюхателями благодаря своему поведению, тренировке и желанию угодить человеку.

Важно отметить:

  • Исследование не тестировало собак в полевых условиях.
  • Возможно, в некоторых ситуациях определенные породы собак имеют лучшие результаты благодаря выносливости, дрессировке или мотивации.

Вывод:

Обоняние собак – это сложный феномен, который зависит от многих факторов, а не только от породы.

Важно не стереотипизировать собак, а оценивать их способности индивидуально.

Напомним, мы уже писали, как понять свою собаку по поведению.

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