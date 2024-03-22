У Кейт Миддлтон диагностировали рак: принцесса Уэльская обратилась с заявлением (видео)

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон сделала официальное заявление о своем состоянии на фоне слухов о его исчезновении. Она поделилась тем, что у нее диагностирован рак.

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Миддлтон рассказала об этом на видео, на официальной странице принца и принцессы Уэльских в соцсети X (ранее Twitter). Принцесса заявила, что она уже проходит курс химиотерапии.

Также она не стала скрывать, что диагноз стал для нее "огромным потрясением". Миддлтон и ее муж, принц Уильям, делают все, что могут "осмыслить и справиться с этим".

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После операции, которую она перенесла, ей понадобилось время, чтобы восстановиться и начать лечение от рака. Ей также потребовалось время, чтобы объяснить все это детям – Джорджу, Шарлотте и Луи.

"Я им сказала, что здорова и становлюсь сильнее с каждым днем, сосредотачиваясь на том, что поможет мне вылечиться умом, телом и духом", – отметила она.

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