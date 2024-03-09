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У вас будут спрашивать секрет: как приготовить самый вкусный куриный бульон с лапшой

Игорь Романько

Как сделать вкусный куриный бульон

Кто не любит куриный бульон с лапшой? Это простое, но сытное и вкусное блюдо согреет вас в холодный день и подарит ощущение домашнего уюта.

На сайте noviydoctor поделились рецептом приготовления этого классического супа с небольшими секретами, которые сделают этот суп одним из ваших любимых.

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Ингредиенты:

  • Для бульона:
    • 500 г куриного филе (или других частей курицы по вашему вкусу)
    • 2 л воды
    • 1 средняя луковица
    • 2 морковки
    • 2-3 картофелины
    • Соль и перец по вкусу
    • Свежая зелень (петрушка или укроп)
  • Для лапши:
    • 200 г лапши
    • Соль по вкусу

Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов:

  • Очистите лук и морковь, нарежьте их большими кусками.
  • Почистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики.
  • Разделите куриное мясо на порционные кусочки.

2. Приготовление бульона:

  • В большой кастрюле доведите воду до кипения.
  • Добавьте куриное мясо, лук, морковь и картофель.
  • Посолите и поперчите по вкусу.
  • Убавьте огонь и варите бульон на медленном огне в течение 30-40 минут, или до готовности куриного мяса.

3. Приготовление лапши:

  • Доведите воду до кипения в отдельной кастрюле.
  • Добавьте немного соли.
  • Добавьте лапшу и варите до готовности согласно инструкциям на упаковке (обычно 10-15 минут).

4. Уборка блюда:

  • Извлеките из готового бульона мясо и овощи с помощью шумовки.
  • Откиньте лук, а морковь и картофель по желанию можно оставить.
  • Добавьте в бульон вареную лапшу.
  • Подавайте горячий суп в глубоких лоханках.
  • Посыпьте свежей зеленью (петрушкой или укропом).
  • По желанию добавьте лимонный сок или кетчуп.

Секреты нового вкуса:

  • Добавьте в бульон лавровый лист, черный перец горошком, корень петрушки или сельдерея.
  • Обжарьте лук и морковь на сливочном масле перед добавлением в бульон.
  • Добавьте в суп грибы, зеленый горошек или другие овощи.
  • Замените лапшу на рис или вермишель.
  • Украсьте готовое блюдо зеленью, тертым сыром или крутоном.

Подавайте куриный бульон с лапшой с хлебом, гренками или салатом.

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