У вас будут спрашивать секрет: как приготовить самый вкусный куриный бульон с лапшой
Кто не любит куриный бульон с лапшой? Это простое, но сытное и вкусное блюдо согреет вас в холодный день и подарит ощущение домашнего уюта.
На сайте noviydoctor поделились рецептом приготовления этого классического супа с небольшими секретами, которые сделают этот суп одним из ваших любимых.
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Ингредиенты:
- Для бульона:
- 500 г куриного филе (или других частей курицы по вашему вкусу)
- 2 л воды
- 1 средняя луковица
- 2 морковки
- 2-3 картофелины
- Соль и перец по вкусу
- Свежая зелень (петрушка или укроп)
- Для лапши:
- 200 г лапши
- Соль по вкусу
Приготовление:
1. Подготовка ингредиентов:
- Очистите лук и морковь, нарежьте их большими кусками.
- Почистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики.
- Разделите куриное мясо на порционные кусочки.
2. Приготовление бульона:
- В большой кастрюле доведите воду до кипения.
- Добавьте куриное мясо, лук, морковь и картофель.
- Посолите и поперчите по вкусу.
- Убавьте огонь и варите бульон на медленном огне в течение 30-40 минут, или до готовности куриного мяса.
3. Приготовление лапши:
- Доведите воду до кипения в отдельной кастрюле.
- Добавьте немного соли.
- Добавьте лапшу и варите до готовности согласно инструкциям на упаковке (обычно 10-15 минут).
4. Уборка блюда:
- Извлеките из готового бульона мясо и овощи с помощью шумовки.
- Откиньте лук, а морковь и картофель по желанию можно оставить.
- Добавьте в бульон вареную лапшу.
- Подавайте горячий суп в глубоких лоханках.
- Посыпьте свежей зеленью (петрушкой или укропом).
- По желанию добавьте лимонный сок или кетчуп.
Секреты нового вкуса:
- Добавьте в бульон лавровый лист, черный перец горошком, корень петрушки или сельдерея.
- Обжарьте лук и морковь на сливочном масле перед добавлением в бульон.
- Добавьте в суп грибы, зеленый горошек или другие овощи.
- Замените лапшу на рис или вермишель.
- Украсьте готовое блюдо зеленью, тертым сыром или крутоном.
Подавайте куриный бульон с лапшой с хлебом, гренками или салатом.
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