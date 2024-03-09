У вас будут спрашивать секрет: как приготовить самый вкусный куриный бульон с лапшой

Кто не любит куриный бульон с лапшой? Это простое, но сытное и вкусное блюдо согреет вас в холодный день и подарит ощущение домашнего уюта.

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На сайте noviydoctor поделились рецептом приготовления этого классического супа с небольшими секретами, которые сделают этот суп одним из ваших любимых.

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Ингредиенты:

Для бульона: 500 г куриного филе (или других частей курицы по вашему вкусу) 2 л воды 1 средняя луковица 2 морковки 2-3 картофелины Соль и перец по вкусу Свежая зелень (петрушка или укроп)

Для лапши: 200 г лапши Соль по вкусу



Приготовление:

1. Подготовка ингредиентов:

Очистите лук и морковь, нарежьте их большими кусками.

Почистите картофель и нарежьте его на небольшие кубики.

Разделите куриное мясо на порционные кусочки.

2. Приготовление бульона:

В большой кастрюле доведите воду до кипения.

Добавьте куриное мясо, лук, морковь и картофель.

Посолите и поперчите по вкусу.

Убавьте огонь и варите бульон на медленном огне в течение 30-40 минут, или до готовности куриного мяса.

3. Приготовление лапши:

Доведите воду до кипения в отдельной кастрюле.

Добавьте немного соли.

Добавьте лапшу и варите до готовности согласно инструкциям на упаковке (обычно 10-15 минут).

4. Уборка блюда:

Извлеките из готового бульона мясо и овощи с помощью шумовки.

Откиньте лук, а морковь и картофель по желанию можно оставить.

Добавьте в бульон вареную лапшу.

Подавайте горячий суп в глубоких лоханках.

Посыпьте свежей зеленью (петрушкой или укропом).

По желанию добавьте лимонный сок или кетчуп.

Секреты нового вкуса:

Добавьте в бульон лавровый лист, черный перец горошком, корень петрушки или сельдерея.

Обжарьте лук и морковь на сливочном масле перед добавлением в бульон.

Добавьте в суп грибы, зеленый горошек или другие овощи.

Замените лапшу на рис или вермишель.

Украсьте готовое блюдо зеленью, тертым сыром или крутоном.

Подавайте куриный бульон с лапшой с хлебом, гренками или салатом.

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