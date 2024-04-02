У женщин эпохи викингов обнаружены три удивительные модификации черепов (фото)

Ученые обнаружили, что у трех женщин эпохи викингов с острова Готланд в Балтийском море были удлинены черепа. Это исследование проливает свет на странную традицию модификации тела, распространенную среди скандинавов и викингов.

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Исследование, опубликованное в журнале Current Swedish Archaeology, идентифицировало около 130 человек, преимущественно мужчин, с горизонтальными бороздками, вырезанными на их зубах. Хотя было много интерпретаций этих конфигураций зубов, исследователи предполагают, что они могли служить маркерами идентичности в закрытой группе торговцев, пишет archaeologymag.

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Искусственные модификации черепа в эпоху викингов до сих пор известны лишь у трех особей женского пола из Готланда. Эти изменения черепа, в отличие от модификаций зубов, кажутся чуждыми скандинавской культуре викингов; подобные случаи, датируемые 9-11 веками н.э., были найдены в Восточной Европе.

Присутствие этих женщин с изменившимися черепами вызывает вопрос о том, как готландское общество взаимодействовало с этой формой иностранной идентичности. Ученые не знают, родились ли эти женщины с модифицированными черепами или сделали ли эту процедуру на Готланде.

Три женские гробницы были тщательно украшены, что свидетельствует об их принятии в местном обществе. Ученые полагают, что эти женщины могли быть христианками.

Напомним, археологи обнаружили в Помпеях строительную площадку времен Древнего Рима.

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