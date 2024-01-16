Убережет от многих болезней: почему следует регулярно пить чай с кардамоном и корицей
Кто не хочет быть здоровым и крепким? Особенно в холодное время года, когда риск заболеть гораздо выше. Конечно, есть много витаминов и препаратов для поддержания иммунитета и профилактики разных заболеваний. Но есть еще один способ укрепить здоровье – приготовить чай по народному рецепту.
Об этом пишет ТСН.
Этот напиток обладает многими полезными свойствами, он помогает организму бороться с вирусами и болезнями, а также очищает его от шлаков, токсинов и болезнетворных бактерий.
Ингредиенты
- 0,5 столовой ложки имбиря
- 0,5 столовой ложки корицы
- 1/6 чайной ложки куркумы
- 1 щепотка кардамона
- 0,5 литра воды
- 1 чайная ложка меда
Способ приготовления
- В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения.
- Когда вода закипит, убавьте огонь, добавьте в кастрюлю корицу и имбирь.
- Затем добавьте куркуму и кардамон, все хорошо перемешайте.
- Смесь следует прокипятить на медленном огне минут десять.
- Затем снимите
- Снимите кастрюлю с огня и добавьте мед.
Чай можно пить каждое утро, он поможет вам чувствовать себя бодрым и энергичным, а также защитит от простуды и вирусных заболеваний.
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Полезные свойства ингредиентов
- Имбирь обладает противовоспалительными, обезболивающими и противорвотными свойствами. Он также помогает при простуде и гриппе.
- Куркума обладает антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она помогает укрепить иммунитет и защитить от рака.
- Корица обладает противомикробными, противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови.
- Кардамон обладает противомикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он также помогает понизить уровень холестерина в крови.
- Мед обладает антибактериальными, противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Он также помогает укрепить иммунитет и улучшить работу мозга.
Напомним, мы уже писали,как улучшить общее состояние здоровья
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