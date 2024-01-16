Убережет от многих болезней: почему следует регулярно пить чай с кардамоном и корицей

Кто не хочет быть здоровым и крепким? Особенно в холодное время года, когда риск заболеть гораздо выше. Конечно, есть много витаминов и препаратов для поддержания иммунитета и профилактики разных заболеваний. Но есть еще один способ укрепить здоровье – приготовить чай по народному рецепту.

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Об этом пишет ТСН.

Этот напиток обладает многими полезными свойствами, он помогает организму бороться с вирусами и болезнями, а также очищает его от шлаков, токсинов и болезнетворных бактерий.

Ингредиенты

0,5 столовой ложки имбиря

0,5 столовой ложки корицы

1/6 чайной ложки куркумы

1 щепотка кардамона

0,5 литра воды

1 чайная ложка меда

Способ приготовления

В кастрюлю налейте воду и доведите до кипения. Когда вода закипит, убавьте огонь, добавьте в кастрюлю корицу и имбирь. Затем добавьте куркуму и кардамон, все хорошо перемешайте. Смесь следует прокипятить на медленном огне минут десять. Затем снимите Снимите кастрюлю с огня и добавьте мед.

Чай можно пить каждое утро, он поможет вам чувствовать себя бодрым и энергичным, а также защитит от простуды и вирусных заболеваний.

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Полезные свойства ингредиентов

Имбирь обладает противовоспалительными, обезболивающими и противорвотными свойствами. Он также помогает при простуде и гриппе.

Куркума обладает антибактериальными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Она помогает укрепить иммунитет и защитить от рака.

Корица обладает противомикробными, противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Она также помогает регулировать уровень сахара в крови.

Кардамон обладает противомикробными, противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Он также помогает понизить уровень холестерина в крови.

Мед обладает антибактериальными, противогрибковыми и антиоксидантными свойствами. Он также помогает укрепить иммунитет и улучшить работу мозга.

Напомним, мы уже писали,как улучшить общее состояние здоровья

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