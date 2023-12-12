Уберите их, чтобы не испортить: Какие вещи нельзя держать на кухне под раковиной

Пространство под вашей кухонной раковиной может оказаться весьма полезным для хранения разнообразных предметов, однако не все они предназначены для хранения в этом месте.

Видео дня

Сайт Eating Well дает советы относительно того, что лучше держать вдали от подведомственного пространства. Следуйте им, чтобы не испортить вещи, которые вы хранили в плохих условиях.

Читайте также: Что делать, чтобы значительно сэкономить время на мытье посуды

Мелкая бытовая техника: Влажная и электрическая техника плохо сочетаются, так как они могут привести к коррозии и повреждению электрических соединений. Лучше всего хранить мелкую бытовую технику в шкафу или на полке в гараже, подвале или амбаре. Корм для домашних животных: В условиях повышенной влажности лакомство для животных может испортиться. Лучше хранить сухой корм в герметичных упаковках на полке в амбаре. Опасные или легковоспламеняющиеся предметы: Растворители, полироли, краски и чистящие средства под раковиной — недопустимо, поскольку это может привести к пожару. Такие вещи лучше хранить в холодных и сухих условиях, недоступных для детей. Бумажные полотенца и другие изделия: Хранение бумажных полотенец или салфеток под раковиной может привести к их повреждению в случае протекания труб. Лучше выбрать другое место для этих предметов. Лампочки: Лампочки также не следует держать под раковиной из-за возможности их разбиения и сложности сбора мелких осколков.

Между тем, под раковиной можно безопасно хранить водонепроницаемый коврик, чистящие раковины и мытье посуды, щетки, губки, скребки и, возможно, огнетушитель для дополнительной защиты на кухне.

Напомним, часто пол страдает от налета, не смываемого обычной водой. Однако не стоит сразу тратить средства на химические средства из магазина. Вместо бытовых химических средств можно воспользоваться естественным очистителем для пола, в частности лимоном.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!