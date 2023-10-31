Уборщики назвали неожиданное средство для борьбы с налетом в унитазе: удаляет стойкие пятна

Известковый налет со временем скапливается в унитазах, оставляя после себя пятна. Такое загрязнение может быть достаточно стойким.

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По словам эксперта по уборке, существуют разные способы уберечь унитаз от пятен. Сара Демпси назвала неожиданное средство, которое отлично справляется с налетом, сообщает Express.co.uk.

"Один из моих любимых способов уборки – использовать круг для чистки туалета. Необычно, но на самом деле он содержит много очень эффективных очистительных свойств", – поделилась она.

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Достаточно вылить круг из бутылки по краю унитаза. Оставьте на час, а затем хорошенько почистите туалетной щеткой.

Это эффективно удалит стойкие пятна из унитаза и сделает его свежим и чистым. Именно карбонатная кислота в газированном напитке помогает очистить пятна.

Также эксперт посоветовала протирать ручку смыва унитаза дезинфицирующей салфеткой один раз в день. Это позволит убедиться, что она остается максимально чистой.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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